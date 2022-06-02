Президент Карис: Эстонии как можно скорее нужен правящий союз, способный принимать решения

По его словам, правительству и Рийгикогу предстоит много работы, которую никто за них не сделает. «Я поговорил за последние дни с главами парламентских фракций и меня заверили, что все они осознают серьезность правительственного кризиса и приступили к поиску решений, - сказал Карис. - С учетом распределения сил в Рийгикогу, коалицию могут сформировать Партия реформ или Центристская партия. Первый вариант для них обоих — это, по-прежнему, помириться и вместе продолжать работу до выборов парламента. Но если нет взаимной готовности для этого, никому из них не нужно стыдиться переговоров с другими представленными в парламенте партиями, чтобы найти новых партнеров по коалиции».