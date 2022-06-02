Президент Алар Карис сказал в ответ на вопросы журналистов о внутриполитической обстановке, что Эстония вступила в эру правительства без коалиции, то есть коалиция распалась, хотя правительство продолжает действовать.
Президент Карис: Эстонии как можно скорее нужен правящий союз, способный принимать решения
«Delfi напомнил мои слова из речи 24 февраля, что «основным капиталом политика должны быть его способность внушать доверие, быть принятым всерьез и разбираться в деле», и спросил как сейчас справляются в контексте этих слов правительство и Рийгикогу. На этот вопрос ответил вечер 1 июня в Рийгикогу, когда одна из коалиционных партий вместе с оппозиционной партией проголосовала против одобренного правительством законопроекта о базовом образовании. После этого кажется чрезмерным напоминать о препирательствах между двумя правящими партиями из-за детских и семейных пособий», - сказал Карис.
По его словам, сейчас нет времени на то, чтобы сводить счеты и искать виновных. «Пусть этим позже занимаются любители недавней истории. Сейчас Эстонии как можно скорее нужна правящая коалиция, которой свойственны готовность и способность принимать решения», - подчеркнул Карис.
«Эстония вместе с союзниками по НАТО и ЕС находится в острейшем конфликте в сфере безопасности последних десятилетий, в который нас ввергла российская агрессия против Украине. Добавьте к этому нашу энергетическую безопасность, о решении которой пока рано говорить. Скорее всего, мы увидим через три или четыре месяца обострение социально-экономических проблем, поскольку счета за электричество, отопление и газ вновь поставят многих людей в сложную ситуацию и поднимут вопрос об их ежедневном проживании. Очевидно, что придется также решать, где найти источники для растущих бюджетных затрат», - сказал Карис.
По его словам, правительству и Рийгикогу предстоит много работы, которую никто за них не сделает. «Я поговорил за последние дни с главами парламентских фракций и меня заверили, что все они осознают серьезность правительственного кризиса и приступили к поиску решений, - сказал Карис. - С учетом распределения сил в Рийгикогу, коалицию могут сформировать Партия реформ или Центристская партия. Первый вариант для них обоих — это, по-прежнему, помириться и вместе продолжать работу до выборов парламента. Но если нет взаимной готовности для этого, никому из них не нужно стыдиться переговоров с другими представленными в парламенте партиями, чтобы найти новых партнеров по коалиции».
Президент выразил надежду, что партии путем консультаций достигнут результата, который вернет Эстонии коалицию и правительство, которые смогут с полным осознанием ответственности руководить государством.