Студия Postimees: как власти России будут спасать экономику своей страны, страдающую от санкций?

- Министерство финансов США опубликовало новый список российских граждан и компаний, которые попали под блокирующие санкции. Эти санкции замораживают активы. С попавшими под них людьми и компаниями запрещается вести какие-либо дела и заключать сделки. Среди компаний в новом списке присутствует, например, «Северсталь», которую контролирует олигарх Алексей Мордашов. Акции «Северстали» на Московской бирже тут же рухнули. Даже те российские промышленные компании, которым было что предложить на внешних рынках, одна за одной планомерно выкидываются с этих рынков. Что вообще в ближайшие месяцы и годы может помочь выживать российской экономике?

- Патриарх Кирилл не вошел в новый санкционный список, который накануне одобрили лидеры Евросоюза. По данным западных СМИ, на исключении главы Московского патриархата из списка настояла Венгрия. Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан говорил, что включение патриарха Кирилла в такой список было бы нарушением свободы вероисповедания. В искренность мотивировки Орбана поверить сложно. Почему на самом деле Венгрия и сейчас проявила такое упорство в персональном вопросе патриарха Кирилла? Орбан хочет смягчить обиду Москвы на то, что нефтяное эмбарго Венгрия не заблокировала?

- Глава МИДа Швеции Анн Линде сообщила вчера, что Стокгольм подготовил четвертый пакет помощи Украине. В него могут войти противокорабельные ракеты и противотанковое оружие. Швеция окажет Украине и финансовую поддержку. Общая сумма помощи составит более 95 миллионов евро. В последние дни о крупных поставках оружия Украине сообщили Германия, Чехия, Польша. Можно ли сказать, что государства ЕС вступили сейчас в своего рода соревнование по оказанию Украине военной помощи? И что страны Запада в их стремлении оказывать такую помощь теперь уже мало что сдерживает?