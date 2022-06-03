Варе: Запад видит в массовой гибели людей проблему, а Кремль — новые возможности для себя

Все это, однако, совсем не означает, что для внутреннего потребления совсем уж не будет ничего производиться. Пример запуска производства автомобиля «Москвич», при всей своей анекдотичности, очень показателен для описания нынешней ситуации. Россия не может производить ничего, кроме какого-то очень архаичного продукта. Да и даже это у нее получается только с китайской помощью. Без китайской помощи в России не могут сделать даже «Москвич». Из этого следует, что российскому обществу придется в ближайшее время довольствоваться вот этим низким технологическим уровнем.

- Запад помогает Украине не только санкциями против России, но и поставками оружия Украине. Глава МИДа Германии Анналена Бербок позавчера в Бундестаге обрушилась с критикой на оппозиционные фракции, призывающие к дипломатическому урегулированию конфликта в Украине посредством переговоров с Владимиром Путиным, а также поддержала решение канцлера Шольца о поставках Украине самых современных систем ПВО. Если и Германия теперь делает уверенный поворот в сторону военной помощи Украине, можно ли ожидать, что сторонников идеи какого-то перемирия на невыгодных Украине условиях в Европе скоро вообще не останется?