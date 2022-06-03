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Варе: Запад видит в массовой гибели людей проблему, а Кремль — новые возможности для себя

Павел Соболев
Варе: Запад видит в массовой гибели людей проблему, а Кремль — новые возможности для себя
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  • Забота Виктора Орбана о патриархе Кирилле вызвала раздражение у лидеров многих стран ЕС
  • Новые санкции США направлены уже не на окружение Путина, а на самого Путина
  • На Западе не понимают, что Путин совершенно не переживает из-за гибели тысяч людей

В очередной передаче портала Rus.Postimees, посвященной военной обстановке в Украине и международной политической ситуации, предприниматель и экономический эксперт Райво Варе среди прочего ответил на вопросы, касающиеся исключения из санкционного списка ЕС патриарха Кирилла, а также изменений в позиции Германии по оказанию военной помощи Украине. 

- Патриарх Кирилл не вошел в новый санкционный список, который накануне одобрили лидеры стран Евросоюза. По данным западных СМИ, на исключении главы Московского патриархата из списка настояла Венгрия. Ранее венгерский премьер Виктор Орбан говорил, что включение патриарха Кирилла в такой список было бы нарушением свободы вероисповедания. В искренность мотивировки Орбана поверить сложно. Почему на самом деле Венгрия и сейчас проявила такое упорство в персональном вопросе патриарха Кирилла? Орбан хочет смягчить обиду Москвы на то, что нефтяное эмбарго Венгрия не заблокировала?

- Кто его знает, но вообще это предположение выглядит довольно правдоподобным. Сообщалось, что сразу у нескольких европейских лидеров занятая Орбаном в отношении патриарха Кирилла позиция вызвала сильный всплеск эмоций. Когда речь идет об исключении для Венгрии в рамках нефтяного эмбарго, это исключение можно объяснить с помощью вполне ясной логики. В том же случае, когда Венгрия заступается за патриарха Кирилла, ясной логики обнаружить невозможно. Становится очевидным, что Орбан действует из каких-то личных соображений, которые им практически никак не обосновываются. Поэтому вполне можно представить, что Орбан действительно тем самым как бы оправдывается за то, что Венгрия не стала блокировать шестой пакет.

- Вчера и Министерство финансов США опубликовало новый санкционный список, в который попали семнадцать россиян и шестнадцать компаний из России. Среди физических лиц в глаза бросились имена дипломата Марии Захаровой, виолончелиста Сергея Ролдугина, бизнесмена Алексея Мордашова. Среди компаний выделилась «Северсталь», которую контролирует как раз Мордашов. Акции «Северстали» на Московской бирже тут же рухнули. Даже те российские промышленные компании, которым было что предложить на внешних рынках, одна за одной планомерно выкидываются с этих рынков. Что вообще в ближайшие месяцы и годы может помочь выживать российской экономике?

- Для начала я бы сказал, что бытует очень распространенное мнение, что Мордашов уже не контролирует «Северсталь». Такое мнение часто высказывается и в России. Выглядит очень высоковероятным, что «Северсталь» принадлежит уже, так сказать, верховному главнокомандующему. Или, по крайней мере, что «Северсталь» полностью контролируется Путиным. Роль Мордашова там свелась уже к функциям наемного менеджера.

Не забудем и о присутствии в новом списке музыканта Ролдугина, который является близким другом Путина и держателем принадлежащих Путину как минимум двух миллиардов долларов, что известно из «панамского досье». Все это означает, что США со своими новыми санкциями пошли уже против Путина лично. Это санкции не просто против так называемого окружения Путина, а против тех людей в этом окружении, кто являются личными путинскими поручителями. Если вспомнить, что европейские санкции уже охватывают Алину Кабаеву, то тут прослеживается определенная логика.

Если же говорить об общих перспективах российской экономики, то я бы сказал, что у России не остается надежды на сохранение достаточного количества компаний, способных работать на международных рынках. Вспомним, что Россия была экспортером не только каких-то конечных продуктов, сырьевых продуктов или военной продукции. С этим все ясно, это все те сферы, где сейчас наблюдается откат. Но Россия экспортировала также и полуфабрикаты, то есть Россия участвовала в международных производственных цепочках. И эта часть экспорта тоже оказалась под ударом. То есть, конечно, будут серьезные проблемы у компаний, работавших с какими-то высокими технологиями по схемам с международным разделением труда.

Все это, однако, совсем не означает, что для внутреннего потребления совсем уж не будет ничего производиться. Пример запуска производства автомобиля «Москвич», при всей своей анекдотичности, очень показателен для описания нынешней ситуации. Россия не может производить ничего, кроме какого-то очень архаичного продукта. Да и даже это у нее получается только с китайской помощью. Без китайской помощи в России не могут сделать даже «Москвич». Из этого следует, что российскому обществу придется в ближайшее время довольствоваться вот этим низким технологическим уровнем.

- Запад помогает Украине не только санкциями против России, но и поставками оружия Украине. Глава МИДа Германии Анналена Бербок позавчера в Бундестаге обрушилась с критикой на оппозиционные фракции, призывающие к дипломатическому урегулированию конфликта в Украине посредством переговоров с Владимиром Путиным, а также поддержала решение канцлера Шольца о поставках Украине самых современных систем ПВО. Если и Германия теперь делает уверенный поворот в сторону военной помощи Украине, можно ли ожидать, что сторонников идеи какого-то перемирия на невыгодных Украине условиях в Европе скоро вообще не останется?

- К сожалению, я пока не уверен в этом. Да, Шольц удивил на этой неделе весь мир своей риторикой, ну а Бербок и раньше была известна своей жесткой позицией по отношению к России. Такая позиция вообще свойственна в Германии «зеленым». Однако куда сильнее удивила бывшая канцлер Меркель, которая вдруг напомнила о себе и выступила с заявлением, осудившим российскую агрессию, причем в очень сильных выражениях. С начала войны Меркель, можно сказать, хранила по этой теме молчание. И это показывает, что какой-то решительный поворот в отношении к войне происходит.

С другой же стороны, ведь никуда не пропал и так называемый «План трех столиц», с которым выступил бывший итальянский премьер Энрико Летта. Через нынешнего премьера Италии Марио Драги он был направлен канцлеру Шольцу и президенту Макрону. Это такой план решения «проблемного украинского узла». Так нынешний военный конфликт обозначается в этом документе. Сутью этого плана является заключение перемирия в результате переговоров, причем допускаются какие-то уступки России.

Но совершенно понятно, что уступки, которых потребует сейчас Россия, будут состоять в том, чтобы у нее остались все те украинские территории, которые она уже захватила. И даже в случае, если бы такое перемирие было бы заключено, война бы не прекратилась. Она бы стала похожей на тот конфликт, который продолжался с 2014 года в Донбассе. Изменилось бы только то, что войну стало бы возможным называть вялотекущей. Но Россия все равно будет обстреливать ракетами самые разные части Украины, вплоть до Львова. Будет продолжать держать Украину и мир в напряжении. Дракон будет кушать и стараться подготовиться к следующему раунду.

Таким образом, этот план ни к чему хорошему в итоге не приведет. Но в Европе достаточно сильны мнения, согласно которым нужно прежде всего прекратить активные боевые действия, чтобы прямо сейчас перестали в больших количествах гибнуть люди. В Европе надеются, что при достижении этой первостепенной цели можно будет позднее прийти и к какому-то глобальному удобоваримому соглашению. Для России же продолжающиеся военные действия не являются проблемой. Это Запад видит в массовой гибели людей проблему, а Кремль видит в человеческих жертвах возможности для себя. Увы, непонимание этого со стороны Европы никуда не пропало. Поэтому я совсем не уверен, что планы по склонению Украины к «плохому миру» уйдут в небытие.

- Глава МИДа Швеции Анн Линде сообщила, что Стокгольм подготовил четвертый пакет помощи Украине. В него могут войти противокорабельные ракеты и противотанковое оружие. Швеция окажет Украине и финансовую поддержку. Общая сумма помощи составит более 95 миллионов евро. В последние дни о крупных поставках оружия Украине сообщили Германия, Чехия, Польша. Можно ли сказать, что государства ЕС вступили сейчас в своего рода соревнование по оказанию Украине военной помощи? И что страны Запада в их стремлении оказывать такую помощь теперь уже мало что сдерживает?

- Это не совсем так. С одной стороны, действительно, это очень похоже на спортивное состязание по принципу «кто больше, кто быстрее, кто лучше». Но в то же время у меня нет уверенности, что все страны Запада готовы делать это, так сказать, безлимитно, особенно — в той части, что касается наступательного вооружения. Постоянно звучат какие-то оговорки на эту тему.

Или же происходят какие-то непонятные вещи, когда Германия сообщает о готовности предоставить Украине мощные артиллерийские установки, но предоставить без снарядов, а снаряды нужно получить у Швейцарии. А Швейцария вдруг говорит, что не будет поставлять эти снаряды. Я боюсь, что подобные игры мы будем наблюдать, к сожалению, еще довольно долго. Однако, вне всякого сомнения, тот первый поток наступательного и дальнобойного вооружения, что уже пошел в сторону Украины, станет в руках украинских властей очень сильным аргументом.

Смотрите передачу целиком в повторе!

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