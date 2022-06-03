Варе: Запад видит в массовой гибели людей проблему, а Кремль — новые возможности для себя

- Глава МИДа Швеции Анн Линде сообщила, что Стокгольм подготовил четвертый пакет помощи Украине. В него могут войти противокорабельные ракеты и противотанковое оружие. Швеция окажет Украине и финансовую поддержку. Общая сумма помощи составит более 95 миллионов евро. В последние дни о крупных поставках оружия Украине сообщили Германия, Чехия, Польша. Можно ли сказать, что государства ЕС вступили сейчас в своего рода соревнование по оказанию Украине военной помощи? И что страны Запада в их стремлении оказывать такую помощь теперь уже мало что сдерживает?
- Это не совсем так. С одной стороны, действительно, это очень похоже на спортивное состязание по принципу «кто больше, кто быстрее, кто лучше». Но в то же время у меня нет уверенности, что все страны Запада готовы делать это, так сказать, безлимитно, особенно — в той части, что касается наступательного вооружения. Постоянно звучат какие-то оговорки на эту тему.
Или же происходят какие-то непонятные вещи, когда Германия сообщает о готовности предоставить Украине мощные артиллерийские установки, но предоставить без снарядов, а снаряды нужно получить у Швейцарии. А Швейцария вдруг говорит, что не будет поставлять эти снаряды. Я боюсь, что подобные игры мы будем наблюдать, к сожалению, еще довольно долго. Однако, вне всякого сомнения, тот первый поток наступательного и дальнобойного вооружения, что уже пошел в сторону Украины, станет в руках украинских властей очень сильным аргументом.
Смотрите передачу целиком в повторе!