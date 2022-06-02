Согласно предварительной экспертной оценке в рамках только что обнародованной статистической инвентаризации леса (SMI) Агентства окружающей среды, в 2021 году объем вырубки составлял 10,6 миллиона кубометров, а в 2020 году он составлял 10,5 миллиона кубометров.
Прошлогодний объем вырубки составил более 10 миллионов кубометров
При уточнении данных прошлогодний показатель может измениться. Например, согласно предварительной оценке, объем вырубки за 2020 год составлял 11,2 миллиона кубометров, пояснил ведущий специалист Агентства окружающей среды Мадис Раудсаар.
Лесные ресурсы немного сокращаются, хотя по сравнению с серединой прошлого века они существенно возросли, сказал Раудсаар. В прошлом году прирост леса достиг 15,9 миллиона кубометров, что указывает на некоторый спад по сравнению с предыдущим годом. Раудсаар пояснил, что этот показатель касается брутто-прироста, который характеризует идеальную ситуацию, в которой все живые в начале года деревья остаются в живых и к концу года, что в реальности не происходит.
Чтобы узнать реальный прирост, следует отнять от прироста смертность, объем вырубки живых деревьев, несостоявшийся прирост умирающих деревьев, резервы и прирост раскорчеванного леса и добавить прирост поросшей лесом территории, сказал Раудсаар. Таким образом, по его словам, нетт-прирост всегда следует рассматривать в продолжительной перспективе.
«Например, в том, что касается хозяйственных лесов, мы можем сказать, что в десятилетней перспективе их прирост и вырубка находились приблизительно на одном уровне. В продолжительной перспективе нетто-прирост превышает вырубку», – отметил Раудсаар.
Среди причин сокращения резервов за последние годы – в том числе снижение прироста из-за роста доли обладающих сравнительно низким нетто-приростом очень молодого и зрелого леса, кроме того, за последние пять лет в среднем вырос объем вырубки. Важным фактором также является корчевание леса.
По словам Раудсаара, воздействие короеда, скорее всего, еще не включено в данные за минувший год, поскольку SMI дает среднюю оценку за пятилетний период. В последующие годы влияние короедов отразится в статистике.
В прошлом году, согласно SMI, в Эстонии было 2,326 миллиона гектаров леса, фактически столько же, сколько в позапрошлом году, когда показатель составлял 2,325 миллиона гектаров. Лесом покрыты 51,3 процента площади страны. Больше всего леса на Хийумаа, в Валгамаа и Ида-Вирумаа, где лесом покрыты соответственно 68, 64 и 63 процента территории. Эстония занимает в Европе шестое место по площади леса.
Площадь находящихся под охраной лесов выросла до 30,3 процента, в том числе 17,5 процента – это строго охраняемые леса, где запрещена вырубка в хозяйственных целях, а 12,8 процента – лес без экономических ограничений.
По словам Раудсаара, за последние годы выросла доля березовых лесов. «Сокращение хвойных лесов – это всеобщий тренд, но все же заметно, что в государственном лесу доля хвойных деревьев существенно выше, до 62 процентов», – пояснил он. Доля хвойных и лиственных деревьев составляет в эстонских лесах по 49 процентов, больше всего в лесах сосен и берез – по 30 процентов.
Более трети эстонского леса старше 60 лет. В том числе доля леса старше 60 лет составляет 60 процентов среди строго защищенных лесов и 30 процентов от хозяйственного леса. Также выросла доля молодого леса.
Основой для статистической инвентаризации леса являются измерительные данные, полученные от всеэстонской сети пробных участков, где проводятся полевые работы с мая по ноябрь. На основании инвентаризации составляют лесную статистику.