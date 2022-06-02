Прошлогодний объем вырубки составил более 10 миллионов кубометров

По словам Раудсаара, воздействие короеда, скорее всего, еще не включено в данные за минувший год, поскольку SMI дает среднюю оценку за пятилетний период. В последующие годы влияние короедов отразится в статистике.

В прошлом году, согласно SMI, в Эстонии было 2,326 миллиона гектаров леса, фактически столько же, сколько в позапрошлом году, когда показатель составлял 2,325 миллиона гектаров. Лесом покрыты 51,3 процента площади страны. Больше всего леса на Хийумаа, в Валгамаа и Ида-Вирумаа, где лесом покрыты соответственно 68, 64 и 63 процента территории. Эстония занимает в Европе шестое место по площади леса.

Площадь находящихся под охраной лесов выросла до 30,3 процента, в том числе 17,5 процента – это строго охраняемые леса, где запрещена вырубка в хозяйственных целях, а 12,8 процента – лес без экономических ограничений.

По словам Раудсаара, за последние годы выросла доля березовых лесов. «Сокращение хвойных лесов – это всеобщий тренд, но все же заметно, что в государственном лесу доля хвойных деревьев существенно выше, до 62 процентов», – пояснил он. Доля хвойных и лиственных деревьев составляет в эстонских лесах по 49 процентов, больше всего в лесах сосен и берез – по 30 процентов.

Более трети эстонского леса старше 60 лет. В том числе доля леса старше 60 лет составляет 60 процентов среди строго защищенных лесов и 30 процентов от хозяйственного леса. Также выросла доля молодого леса.