Глава Фининспекции: финансовый сектор Эстонии ожидает еще более сложный период

В прошлом году Финансовая инспекция вместе с Европейским центробанком потребовали от эстонского банковского сектора сформировать дополнительный буфер в размере 609 млн евро для защиты интересов вкладчиков. На сегодняшний день собственные свободные средства банков в Эстонии, предназначенные на компенсацию возможных убытков, достигают 2,7 млрд евро, что составляет 8,6% кредитного портфеля.

«За счет буфера банки смогут покрыть возможные убытки от кредитования, не подвергая опасности как средства вкладчиков, так и финансовую систему в целом», - пояснил Кесслер.

По его словам, способность финансовых предприятий управлять кибер-рисками обрела особую важность с началом войны на Украине. С отражением кибер-атак финансовый сектор Эстонии до сего времени справлялся успешно, однако бдительность следует не снижать. Утвержденная в 2021 году новая стратегия Финансовой инспекции сосредоточена на развитии как действующих в финансовом секторе предприятиях, так и цифровых решений самой инспекции.