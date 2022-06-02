Действующие на финансовом рынке в Эстонии предприятия в последние годы успешно управляли рисками, однако впереди у сектора еще более сложный период и успешно его пройти удастся только при наличии запасов, накопленных в лучшие времена и высоком качестве руководства, считает председатель правления Финансовой инспекции Кильвар Кесслер.
Глава Фининспекции: финансовый сектор Эстонии ожидает еще более сложный период
В прошлом году Финансовая инспекция вместе с Европейским центробанком потребовали от эстонского банковского сектора сформировать дополнительный буфер в размере 609 млн евро для защиты интересов вкладчиков. На сегодняшний день собственные свободные средства банков в Эстонии, предназначенные на компенсацию возможных убытков, достигают 2,7 млрд евро, что составляет 8,6% кредитного портфеля.
«За счет буфера банки смогут покрыть возможные убытки от кредитования, не подвергая опасности как средства вкладчиков, так и финансовую систему в целом», - пояснил Кесслер.
По его словам, способность финансовых предприятий управлять кибер-рисками обрела особую важность с началом войны на Украине. С отражением кибер-атак финансовый сектор Эстонии до сего времени справлялся успешно, однако бдительность следует не снижать. Утвержденная в 2021 году новая стратегия Финансовой инспекции сосредоточена на развитии как действующих в финансовом секторе предприятиях, так и цифровых решений самой инспекции.
«Финансовый надзор в сфере кибербезопасности по-прежнему строг как в отношении самой инспекции, так и финансового рынка в целом. Вместе с тем, инспекция хочет видеть на рынке и инновационные технологические решения», - добавил Кесслер.