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В пятницу утром на Тоомпеа пройдет торжественная церемония поднятия флага

rus.postimees.ee
В пятницу утром на Тоомпеа пройдет торжественная церемония поднятия флага
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Длинный Герман
Длинный Герман Фото: Shutterstock

В пятницу в честь Дня эстонского флага в 7 утра на Тоомпеа пройдет торжественная церемония поднятия флага.

На церемонии выступят спикер Рийгикогу Юри Ратас и председатель Общества эстонского флага Юри Трей, а также архиепископ Эстонской евангелической лютеранской церкви Урмас Вийльма. В Губернаторском саду выстроится почетный караул Сторожевого батальона, Кайтселийта, Найскодукайтсе, Нооркоткад, Кодутютред, скаутов, герлскаутов, школ, академических и патриотических объединений.

Прозвучит музыка в исполнении Военного оркестра, хоров Эстонского общества женского хорового пения и Эстонского общества мужского хорового пения.

День посвящен 138-летию со дня освящения в Отепя сине-черно-белого флага.

С 11 до 17 желающие смогут посетить башню Длинный Герман.

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