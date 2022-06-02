В пятницу в честь Дня эстонского флага в 7 утра на Тоомпеа пройдет торжественная церемония поднятия флага.
В пятницу утром на Тоомпеа пройдет торжественная церемония поднятия флага
В пятницу утром на Тоомпеа пройдет торжественная церемония поднятия флага
На церемонии выступят спикер Рийгикогу Юри Ратас и председатель Общества эстонского флага Юри Трей, а также архиепископ Эстонской евангелической лютеранской церкви Урмас Вийльма. В Губернаторском саду выстроится почетный караул Сторожевого батальона, Кайтселийта, Найскодукайтсе, Нооркоткад, Кодутютред, скаутов, герлскаутов, школ, академических и патриотических объединений.
Прозвучит музыка в исполнении Военного оркестра, хоров Эстонского общества женского хорового пения и Эстонского общества мужского хорового пения.
День посвящен 138-летию со дня освящения в Отепя сине-черно-белого флага.
С 11 до 17 желающие смогут посетить башню Длинный Герман.
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