В пятницу утром на Тоомпеа пройдет торжественная церемония поднятия флага

На церемонии выступят спикер Рийгикогу Юри Ратас и председатель Общества эстонского флага Юри Трей, а также архиепископ Эстонской евангелической лютеранской церкви Урмас Вийльма. В Губернаторском саду выстроится почетный караул Сторожевого батальона, Кайтселийта, Найскодукайтсе, Нооркоткад, Кодутютред, скаутов, герлскаутов, школ, академических и патриотических объединений.