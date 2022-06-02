Сегодня в Рапла был открыт новый торговый центр Risti, якорным арендатором которого является Prisma. По словам волостного старейшины Рапла Герта Вилларда, инвестиции демонстрируют, что города за пределами Таллинна и Тарту повышают конкурентоспособность и способствуют экономическому росту.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ В Рапла открылся новый торговый центр
Волостной старейшина Рапла приветствует открытие нового центра и заявляет, что наличие коммерции в уездном центре важно для всего региона. «Волость Рапла делает упор на развитие жилого фонда, и открытие нового центра в сотрудничестве с предпринимателями является логическим продолжением усилий по созданию более удобной и ориентированной на выбор среды проживания для жителей волости, – говорит Виллард. – Население Рапла в течение последних пяти лет оставалось стабильным, а дополнительные рабочие места обеспечат более благоприятную атмосферу для работы и жизни, особенно с учетом хорошего транспортного сообщения как с уездом, так и со столицей».
С открытием нового торгового центра в Рапла создано около 50 рабочих мест, 28 из них – в Prisma. Помимо супермаркета Prisma, в центре также будут располагаться аптека Benu и Pepco. Рядом с центром находится автостоянка на 160 мест со станцией обслуживания Circle K.
По словам регионального руководителя Prisma в Эстонии Теэму Кильпия, открытие Prisma в Рапла – долгожданное событие. «Мы слышим от клиентов, что информация о широком ассортименте Prisma и потребительской корзине по самой выгодной цене распространилась. В нынешней экономической ситуации эти аргументы становятся для клиентов все более важными, – заметил он. – В супермаркете Rapla Prisma основной акцент делается на свежие и местные продукты – в магазине открыта зона Food Market, где мы предлагаем свежее мясо и рыбу, а также свежие готовые продукты».
Хлебобулочные изделия выпекаются на месте пекарней Fazer. Если в дополнение к основным товарам, предлагаемым в магазине, возникнет потребность в других промышленных товарах, их можно заказать в интернет-магазине ePrisma, который также осуществляет в Рапла доставку товаров.
В этом году Prisma также откроет магазины в Маарду и Харку. «Отзывы об открытом сегодня супермаркете в Рапла, а также о других магазинах очень приветствуются. Ваши мнения о магазине и ассортименте ждем на нашем сайте, а также в отделах информации магазинов», – заметил Кильпия.
По словам представителя компании Vintselle, девелопера центра в Рапла, в новом торговом центре большое внимание уделяется экологичности. «На протяжении всего процесса строительства торгового центра мы следили за тем, чтобы деятельность была максимально эффективной и оказывала минимальное воздействие на окружающую среду. Новый центр – это здание энергетического класса А, в магазинах используется эффективное светодиодное освещение новое поколение, а отопление здания осуществляется за счет остаточного тепла технических систем», – подтвердил руководитель отдела инвестиций девелопера Vintselle Андрес Суурна.
Новый торговый центр был открыт по адресу Ристи, 1, объем инвестиций составил 5 миллионов евро. В выборе названия центра приняли участие почти 400 жителей Рапла, самым популярным вариантом названия оказался «Risti keskus». Общая площадь центра составляет 3 800 м2, из которых площадь Prisma составляет 2 500 м2.