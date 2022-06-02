ГАЛЕРЕЯ ⟩ В Рапла открылся новый торговый центр

Волостной старейшина Рапла приветствует открытие нового центра и заявляет, что наличие коммерции в уездном центре важно для всего региона. «Волость Рапла делает упор на развитие жилого фонда, и открытие нового центра в сотрудничестве с предпринимателями является логическим продолжением усилий по созданию более удобной и ориентированной на выбор среды проживания для жителей волости, – говорит Виллард. – Население Рапла в течение последних пяти лет оставалось стабильным, а дополнительные рабочие места обеспечат более благоприятную атмосферу для работы и жизни, особенно с учетом хорошего транспортного сообщения как с уездом, так и со столицей».

С открытием нового торгового центра в Рапла создано около 50 рабочих мест, 28 из них – в Prisma. Помимо супермаркета Prisma, в центре также будут располагаться аптека Benu и Pepco. Рядом с центром находится автостоянка на 160 мест со станцией обслуживания Circle K.