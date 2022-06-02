Подготовлен цикл видеосюжетов о правилах нахождения на природе для гостей Эстонии

В видеороликах будут затронуты многие актуальные темы и даны практические рекомендации о том, как правильно вести себя на природе, что делать при встрече с диким животным, как сортировать отходы, что следует учитывать любителям рыбалки, а также многие другие полезные советы. Видео доступны на русском языке.

Сюжеты подготовила специалист бюро по обучению охране окружающей среды Мария Смельська, по словам которой эти видеоролики будут интересны и полезны всем, кто хочет узнать больше о принципах экологического мышления и о том, каким правилам необходимо следовать для уменьшения своего экологического следа.

«Иногда наши решения далеки от правильных с точки зрения бережного отношения к природе и, к сожалению, не все знакомы с принципами экологического мышления. Поэтому было решено создать ряд видеосюжетов, которые помогут понять, как вести себя на природе и как бережно к ней относиться. Это также поможет быстрее и легче адаптироваться в Эстонии тем, кто приехал сюда из другой страны», – пояснила Мария Смельська.

Первый вступительный видеоролик можно посмотреть на канале Youtube Департамента окружающей среды. Следующее видео будет посвящено тому, какими правилами следует руководствоваться, отправляясь на прогулку в лес.