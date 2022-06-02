Оперативная сводка разведывательного центра Сил обороны о боевых действиях на Украине.
Сводка Сил обороны Эстонии о боевых действиях на Украине за 2 июня
Харьковское направление (Восток)
В Харьковской области вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) продолжили наносить авиационные и артиллерийские удары. В течение прошедших суток ни одна из сторон значимых успехов не имела.
ВС РФ продолжили попытки расширения Изюмского плацдарма. Однако, насколько известно, больших успехов они не имели. Вооруженные силы Украины (ВСУ) сообщили об отбитых атаках россиян на села Дубравное и Долгенькое.
Российские войска наступали от Лимана в сторону Славянска. Судя по всему, они смогли занять населенные пункты Яровая и Святогорск. Похоже, что по состоянию на 1 июня ВС РФ не контролировали трассу Райгородок – Славянск. Контроль над этим шоссе позволяет форсировать реку Северный Донец и открывает путь на Славянск.
Рубеж Донецк – Луганск
1 июня российские войска продолжили штурм Северодонецка и его окрестностей. Утверждается, что ВС РФ контролируют около 70 процентов города, а украинские войска отходят и ведут арьергардные бои.
Продолжаются бои в районе Устиновки и Мирной Долины. Вероятнее всего, российские войска пытаются продвинуться в южном направлении в сторону Лисичанска, поскольку в этом случае им не придется форсировать реку Северный Донец. ВСУ сохраняют контроль над Тошковкой – российские войска были выбиты из этого населенного пункта несколько дней назад. ВС РФ продолжают атаки на поселок и обстреливают его из артиллерии.
В Донецкой области российские войска воздействуют на позиции украинцев ударами с воздуха, огнем артиллерии и атаками сухопутных сил. В течение последних суток ВС РФ пытались расширить плацдарм вокруг под Попасной, предпринимая попытки продвижения на восток, юг и запад с целью окружения противника под Северодонецком и Лисичанском.
Якобы россиянам удалось перехватить часть трассы Авдеевка – Константиновка (H-20), по которой осуществляется снабжение украинских войск. В случае расширения контроля над этим шоссе ВС РФ упростят выполнение задачи по продвижению на Константиновку, Краматорск и Славянск.
Южное направление
ВСУ продолжают создавать угрозу для линий снабжения ВС РФ на северо-востоке Херсонской области. Впрочем, в ушедшие сутки российским войскам удалось замедлить продвижение украинских сил.
ВС РФ продолжают укреплять свою позиции на юге Украины с целью установления постоянного контроля над оккупированными территоирями. ВСУ сообщили, что российские войска не предпринимали атак в Запорожской области – они сосредоточили усилия на строительстве второго эшелона обороны.
Помимо этого украинская сторона сообщила о размещении одного танкового батальона на танках Т-62 и мотострелкового батальона в Васильевке (Запорожская область), что является свидетельством укрепления обороны на этом направлении.