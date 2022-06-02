Сводка Сил обороны Эстонии о боевых действиях на Украине за 2 июня

Харьковское направление (Восток)

В Харьковской области вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) продолжили наносить авиационные и артиллерийские удары. В течение прошедших суток ни одна из сторон значимых успехов не имела.

ВС РФ продолжили попытки расширения Изюмского плацдарма. Однако, насколько известно, больших успехов они не имели. Вооруженные силы Украины (ВСУ) сообщили об отбитых атаках россиян на села Дубравное и Долгенькое.

Российские войска наступали от Лимана в сторону Славянска. Судя по всему, они смогли занять населенные пункты Яровая и Святогорск. Похоже, что по состоянию на 1 июня ВС РФ не контролировали трассу Райгородок – Славянск. Контроль над этим шоссе позволяет форсировать реку Северный Донец и открывает путь на Славянск.

Рубеж Донецк – Луганск

1 июня российские войска продолжили штурм Северодонецка и его окрестностей. Утверждается, что ВС РФ контролируют около 70 процентов города, а украинские войска отходят и ведут арьергардные бои.

Продолжаются бои в районе Устиновки и Мирной Долины. Вероятнее всего, российские войска пытаются продвинуться в южном направлении в сторону Лисичанска, поскольку в этом случае им не придется форсировать реку Северный Донец. ВСУ сохраняют контроль над Тошковкой – российские войска были выбиты из этого населенного пункта несколько дней назад. ВС РФ продолжают атаки на поселок и обстреливают его из артиллерии.