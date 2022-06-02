Кая Каллас встретится с Санной Марин

С эстонской стороны в семинаре также примут участие глава МИД Эва-Мария Лийметс, министр образования и науки Лийна Керсна и министр предпринимательства и ИТ Андрес Сутт. Финляндию будут представлять глава МИД и министры других сфер.

На семинаре члены правительства сфокусируются на выполнении рекомендаций рапорта о будущем сотрудничестве Эстонии и Финляндии. Авторы представленного 7 марта рапорта – Яак Аавиксоо и Анне-Мари Виролайнен, он содержит обзор отношений двух стран на текущий момент и рекомендаций по новым вариантам сотрудничества, прежде всего в сфере цифровых технологий, развития экономики, на темы зеленого будущего и в сфере образования и культуры.