Премьер-министр Кая Каллас 8 июня отправится с визитом в Хельсинки, где вместе с премьер-министром Финляндии Санной Марин примет участие в межправительственном семинаре, посвященном будущим отношениям между Эстонией и Финляндией.
Кая Каллас встретится с Санной Марин
С эстонской стороны в семинаре также примут участие глава МИД Эва-Мария Лийметс, министр образования и науки Лийна Керсна и министр предпринимательства и ИТ Андрес Сутт. Финляндию будут представлять глава МИД и министры других сфер.
На семинаре члены правительства сфокусируются на выполнении рекомендаций рапорта о будущем сотрудничестве Эстонии и Финляндии. Авторы представленного 7 марта рапорта – Яак Аавиксоо и Анне-Мари Виролайнен, он содержит обзор отношений двух стран на текущий момент и рекомендаций по новым вариантам сотрудничества, прежде всего в сфере цифровых технологий, развития экономики, на темы зеленого будущего и в сфере образования и культуры.
В рамках визита также состоится встреча премьер-министров, где они обсудят поддержку Украины, безопасность и оборону, в том числе НАТО, двустороннее сотрудничество и связанные с ЕС вопросы.