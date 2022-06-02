Чт, 2.06.2022
Погода
Гороскоп
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

Кая Каллас встретится с Санной Марин

rus.postimees.ee
Кая Каллас встретится с Санной Марин
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments 1
Кая Каллас (слева) приветствует премьер-министра Финляндии Санну Марин на специальном европейском саммите по Украине.
Кая Каллас (слева) приветствует премьер-министра Финляндии Санну Марин на специальном европейском саммите по Украине. Фото: Olivier Hoslet

Премьер-министр Кая Каллас 8 июня отправится с визитом в Хельсинки, где вместе с премьер-министром Финляндии Санной Марин примет участие в межправительственном семинаре, посвященном будущим отношениям между Эстонией и Финляндией.

С эстонской стороны в семинаре также примут участие глава МИД Эва-Мария Лийметс, министр образования и науки Лийна Керсна и министр предпринимательства и ИТ Андрес Сутт. Финляндию будут представлять глава МИД и министры других сфер.

На семинаре члены правительства сфокусируются на выполнении рекомендаций рапорта о будущем сотрудничестве Эстонии и Финляндии. Авторы представленного 7 марта рапорта – Яак Аавиксоо и Анне-Мари Виролайнен, он содержит обзор отношений двух стран на текущий момент и рекомендаций по новым вариантам сотрудничества, прежде всего в сфере цифровых технологий, развития экономики, на темы зеленого будущего и в сфере образования и культуры.

В рамках визита также состоится встреча премьер-министров, где они обсудят поддержку Украины, безопасность и оборону, в том числе НАТО, двустороннее сотрудничество и связанные с ЕС вопросы.

Ключевые слова
Наверх