Председатель партии «Отечество» Хелир-Вальдор Сеэдер в настоящее время находится в больнице, где восстанавливается после операции.
Председатель «Отечества» Хелир-Вальдор Сеэдер с понедельника находится в больнице
Председатель «Отечества» Хелир-Вальдор Сеэдер с понедельника находится в больнице
«Хелир-Вальдор Сеэдер с понедельника находится в больнице», – сказал руководитель по связям с общественностью «Отечества» Карл-Сандер Казе. По его словам, это была запланированная операция.
Казе добавил, что Сеэдер идет на поправку и его состояние стабильное.
Когда председатель «Отечества» вернется к работе, пока неизвестно.
Ключевые слова