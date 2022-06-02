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Председатель «Отечества» Хелир-Вальдор Сеэдер с понедельника находится в больнице

Свен Рандлайд
, журналист
Председатель «Отечества» Хелир-Вальдор Сеэдер с понедельника находится в больнице
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Helir-Valdor Seeder.
Helir-Valdor Seeder. Фото: Mihkel Maripuu

Председатель партии «Отечество» Хелир-Вальдор Сеэдер в настоящее время находится в больнице, где восстанавливается после операции.

«Хелир-Вальдор Сеэдер с понедельника находится в больнице», – сказал руководитель по связям с общественностью «Отечества» Карл-Сандер Казе. По его словам, это была запланированная операция.

Казе добавил, что Сеэдер идет на поправку и его состояние стабильное.

Когда председатель «Отечества» вернется к работе, пока неизвестно.

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