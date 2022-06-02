В пярнуском районе Раэкюла, на пересечении улиц Лийви-теэ и Рижского шоссе, в четверг вечером из грузовика с латышскими номерами выпали тысячи бутылок с пивом.
ФОТО И ВИДЕО ⟩ В Пярну из фуры выпали тысячи бутылок с пивом
В Пярну из фуры выпали тысячи бутылок с пивом
Авария произошла около 19 часов, когда грузовик, сворачивающий с Лийви-теэ на Рижское шоссе, наклонился во время поворота влево и на дорогу упали десятки ящиков с пивом, по двадцать бутылок в каждом. По словам очевидца, на дорогу, вероятно, выпали тысячи бутылок.
Люди в происшествии не пострадали, но движение на перекрестке было несколько затруднено. После аварии водитель убрал часть бутылок с дороги, чтобы пропустить автомобили.
«Движение немного затруднено, но в основном из-за любопытства людей. Снимают, фотографируют, делают селфи», – рассказал один из прохожих.