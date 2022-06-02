Возможность на триллион долларов для Эстонии: Украина призывает инвесторов поддержать восстановление экономики

Украину на круглом столе представляли председатель правления Украинской ассоциации венчурного и частного капитала (UVCA) Андрей Колодюк и заместитель министра цифровой трансформации Украины Александр Борняков. Среди других выступающих были Брайан Кауфманн, руководитель отдела прямых инвестиций Viking Global Investors, Юрген Ригтеринк, первый вице-президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), Кшиштоф Пралат, глава европейского подразделения Oaktree Capital Management, Бретт Макдауэлл, глава Hedera Hashgraph, и более десятка других инвесторов.

«У нас не так много времени, – сказал Андрей Колодюк, председатель правления Украинской ассоциации венчурного и частного капитала (UVCA). – Города, пострадавшие от войны, нуждаются в снабжении питьевой водой, электричеством и топливом, а также в подготовке важнейших объектов инфраструктуры к зиме. Мы отдаем предпочтение совместным инвестициям в практические проекты, инвестиционные возможности которых, по первоначальным оценкам, составляют триллион долларов. Например, мы можем участвовать в проектах по поставке оборудования, с помощью которого мы сможем обеспечить критически важную инфраструктуру в партнерстве с украинскими компаниями. Кроме того, UVCA запустит инвестиционную платформу».

Гости из сообщества Кремниевой долины США и других стран подтвердили, что украинский ИТ-сектор очень силен и будет продолжать работать и инвестировать, несмотря на войну в стране.

Участники круглого стола согласились с тем, что помимо макроэкономической помощи необходима дальнейшая поддержка украинской экономики. В частности, соинвестирование в проекты, инициированные украинским частным сектором. UVCA представила инструменты для реализации этих инвестиций, в частности, через инвестиционную платформу Ukrainian Re-development. С помощью этой платформы UVCA, совместно с другими государственными инвестиционными ассоциациями, планирует привлечь иностранных партнеров для инвестирования в проекты в энергетике, водоочистке, пищевой промышленности, новых городах, медицинском и других секторах.

Признанная мировым сообществом в качестве надежного институционального партнера для инвестирования в Украину, UVCA приглашает всех партнеров присоединиться к дальнейшей разработке и реализации Плана реконструкции и восстановления Украины.

Целевая группа по восстановлению и реконструкции Украины, инициированная UVCA, открыта для всех заинтересованных сторон из всех отраслей промышленности и стран мира, которые поддерживали и продолжают поддерживать Украину и хотят активно участвовать в проектах, которые могут спасти жизни, помочь остановить хаос и создать условия для будущего развития уже сегодня.