Латвийский парламент не принял закон об однополых парах

Закон не прошел третье чтение, потому для голосования по представленным поправкам не набралось необходимого кворума: хотя депутаты сидели в зале заседаний Сейма, голосовать они не стали, сообщила в четверг «Актуальная камера».

По всей вероятности, новая попытка будет предпринята в ближайшие две недели, потому что предложение оставить решение этого вопроса следующему созыву парламента тоже не получило достаточной поддержки. Поиск консенсуса среди отказавшихся голосовать депутатов затруднит их пестрый состав: среди них есть как представители пророссийского «Согласия», так и «Объединения националистов».