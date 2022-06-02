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Латвийский парламент не принял закон об однополых парах

rus.postimees.ee
Латвийский парламент не принял закон об однополых парах
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Латвийский парламент
Латвийский парламент Фото: Shutterstock

Латвийский парламент не смог на итоговом голосовании принять закон о гражданских союзах, который создал бы правовые основы для отношений в однополых парах, пишет Rus.ERR.

Закон не прошел третье чтение, потому для голосования по представленным поправкам не набралось необходимого кворума: хотя депутаты сидели в зале заседаний Сейма, голосовать они не стали, сообщила в четверг «Актуальная камера».

По всей вероятности, новая попытка будет предпринята в ближайшие две недели, потому что предложение оставить решение этого вопроса следующему созыву парламента тоже не получило достаточной поддержки. Поиск консенсуса среди отказавшихся голосовать депутатов затруднит их пестрый состав: среди них есть как представители пророссийского «Согласия», так и «Объединения националистов».

Еще одним препятствием стала непонятная ситуация с членом правовой комиссии парламента Айварсом Гейдансом, голос которого в пользу направления законопроекта на итоговое голосование стал решающим в комиссии.

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