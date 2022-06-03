В стартовой игре дивизиона D Лиги Наций сборная Эстонии обыграла на домашнем стадионе сборную Сан-Марино со счетом 2:0. Хотя результат в нашу пользу, второй тайм был несколько сложным.
Сборная Эстонии обыграла Сан-Марино
Сборная Эстонии обыграла Сан-Марино
Счет на 24-й минуте открыл Роберт Кирсс – это первый гол в его карьере за сборную нашей страны. Мяч от Константина Васильева головой отбил Маттиас Кяйт, а Кирсс забил гол.
Кирсс отметил, что выступлением сборной никто не остался полностью удовлетворен.
«Во втором тайме мы могли бы лучше контролировать ситуацию, нельзя отдавать столько инициативы», - сказал он.
Команда Сан-Марино создала для эстонских футболистов несколько сложных моментов, но ворота сумели отстоять. Во втором тайме гости совершили 19 атак.
Ключевые слова