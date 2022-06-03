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Сборная Эстонии обыграла Сан-Марино

rus.postimees.ee
Сборная Эстонии обыграла Сан-Марино
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Футбольный матч, сборная Эстонии - сборная Сан-Марино.
Футбольный матч, сборная Эстонии - сборная Сан-Марино. Фото: Madis Veltman

В стартовой игре дивизиона D Лиги Наций сборная Эстонии обыграла на домашнем стадионе сборную Сан-Марино со счетом 2:0. Хотя результат в нашу пользу, второй тайм был несколько сложным.

Счет на 24-й минуте открыл Роберт Кирсс – это первый гол в его карьере за сборную нашей страны. Мяч от Константина Васильева головой отбил Маттиас Кяйт, а Кирсс забил гол.

Кирсс отметил, что выступлением сборной никто не остался полностью удовлетворен.

«Во втором тайме мы могли бы лучше контролировать ситуацию, нельзя отдавать столько инициативы», - сказал он.

Команда Сан-Марино создала для эстонских футболистов несколько сложных моментов, но ворота сумели отстоять. Во втором тайме гости совершили 19 атак.

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