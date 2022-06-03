Сборная Эстонии обыграла Сан-Марино

Счет на 24-й минуте открыл Роберт Кирсс – это первый гол в его карьере за сборную нашей страны. Мяч от Константина Васильева головой отбил Маттиас Кяйт, а Кирсс забил гол.

Кирсс отметил, что выступлением сборной никто не остался полностью удовлетворен.

«Во втором тайме мы могли бы лучше контролировать ситуацию, нельзя отдавать столько инициативы», - сказал он.