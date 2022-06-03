Война в Украине: как долго Запад сможет сохранять единство мнений?

Канцлер Германии Олаф Шольц Фото: Getty Images

А после того как Макрон и Шольц в прошлую субботу почти полтора часа проговорили с Владимиром Путиным по телефону, обсуждая возможность экспорта украинского зерна через Черное море, латвийский вице-премьер разразился в соцсетях гневной тирадой.

"Похоже, что есть категория так называемых западных лидеров, обуреваемых стойким желанием самоунижения вкупе с полной отстраненностью от политических реалий", - написал у себя в "Твиттере" Артис Пабрикс.

Противоречивые сигналы

Понятно, что главным для Кремля остается мнение американского президента.

Однако от Джо Байдена поступают противоречивые сигналы.

В марте американский президент называл Путина военным преступником и намекал на необходимость смены режима в Кремле, а на этой неделе не хотел поначалу отправлять в Украину ракетные комплексы, "которые могут наносить удары по целям в России", так что даже заслужил похвалу со стороны Дмитрия Медведева, назвавшего такой подход "рациональным".

Впрочем после того, как в среду США все же объявили об отправке четырех этих комплексов в Украину, Кремль заявил, что США лишь подливают масла в огонь конфликта.

HIMARS Фото: Getty Images

Поскольку всем известно о привычке Байдена говорить наобум, сообщать о взвешенных решениях американской администрации обычно приходится госсекретарю Энтони Блинкену.