ОПЕК+ увеличивает объем добычи нефти существеннее запланированного

До недавнего времени Саудовская Аравия, являющаяся самым крупным производителем нефти среди членов ОПЕК (OPEC), настаивала на выполнении изначальных договоренностей и, несмотря на давление со стороны США, не хотела дополнительно увеличивать добычу. В королевстве считали необходимым удерживать в резерве свободные производственные мощности.

Однако теперь, как сообщила 2 июня газета The Financial Times со ссылкой на источники, Эр-Рияд согласился увеличить объемы производства, чтобы избежать дефицита на рынке в ситуации, когда ряд стран из-за войны в Украине отказались покупать нефть у Москвы.

Война в Украине и рынок нефти

В группу ОПЕК+ входят 13 членов Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК), а также 10 государств-партнеров, в том числе Россия. 1 июня американская газета The Wall Street Journal написала, что организация обсуждает возможность исключения России из сделки о контроле за объемами нефтедобычи из-за ее вторжения в Украину.