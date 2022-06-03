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Пассажиропоток Таллиннского аэропорта вырос почти на 400%

rus.postimees.ee
Пассажиропоток Таллиннского аэропорта вырос почти на 400%
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Таллиннский аэропорт.
Таллиннский аэропорт. Фото: Konstantin Sednev

Пассажиропоток Таллиннского аэропорта имени Леннарта Мери увеличился почти на 395%: если в мае прошлого года столичный аэропорт обслужил около 55 000 пассажиров, то в этом мае их количество составило уже 271 485 человек.

Речь идет о рекордно высоком показателе за последние несколько лет, пишет Rus.ERR.

Самыми популярными направлениями были Хельсинки, Франкфурт, Рига и Стокгольм.

Руководство Таллиннского аэропорта надеется, что по итогам года пассажиропоток превысит показатель в два миллиона человек.

"За пять месяцев мы обслужили более 900 тысяч пассажиров и мы стремимся предоставить услуги в течение всего года более, чем 2 миллионам людей. Если сравнивать с коронавирусными временами, то произошел достаточно высокий скачок потока путешественников", - прокомментировал коммерческий директор Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ.

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