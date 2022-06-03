Пассажиропоток Таллиннского аэропорта имени Леннарта Мери увеличился почти на 395%: если в мае прошлого года столичный аэропорт обслужил около 55 000 пассажиров, то в этом мае их количество составило уже 271 485 человек.
Пассажиропоток Таллиннского аэропорта вырос почти на 400%
Пассажиропоток Таллиннского аэропорта вырос почти на 400%
Речь идет о рекордно высоком показателе за последние несколько лет, пишет Rus.ERR.
Самыми популярными направлениями были Хельсинки, Франкфурт, Рига и Стокгольм.
Руководство Таллиннского аэропорта надеется, что по итогам года пассажиропоток превысит показатель в два миллиона человек.
"За пять месяцев мы обслужили более 900 тысяч пассажиров и мы стремимся предоставить услуги в течение всего года более, чем 2 миллионам людей. Если сравнивать с коронавирусными временами, то произошел достаточно высокий скачок потока путешественников", - прокомментировал коммерческий директор Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ.