Эстонии нужна новая коалиция, и Центристская партия в настоящее время работает над тем, чтобы законопроект о детских пособиях был принят, заявил спикер Рийгикогу и лидер Центристской партии Юри Ратас.
Ратас: я согласен с президентом в том, что Эстонии нужно действующее правительство
Президент Алар Карис сказал в ответ на вопросы журналистов о внутриполитической обстановке, что Эстония вступила в эру правительства без коалиции, то есть коалиция распалась, хотя правительство продолжает действовать. Вечером в эфире «Первой студии» Юри Ратас отметил, что государству нужна новая власть. «Необходимо сформировать новую коалицию. Ведь Эстонии нужно действующее правительство. Это понятно", - сказал Ратас.
В то же время Ратас отметил, что на данный момент новой коалиции не предвидится, а разговоры о внеочередных выборах он не считает очень вероятными, пишет Postimees.
Каким же могло бы быть решение проблемы вакуума власти? По словам Ратаса, у Центристской партии еще есть желание продвинуть вызвавший ожесточенные споры законопроект о детских пособиях и реализовать его. Центристская партия не желает выражать вотум недоверия премьер-министру Кае Каллас.
Ратас добавил, что если бы у них были подобные планы, они бы дали об этом понять в Рийгикогу в понедельник во время голосования по выражению доверия правительству. «В настоящее время я работаю над тем, чтобы этот законопроект (о пособиях) был принят», — сказал Ратас, отвергнув предположение ведущего о том, что он все делает ради того, чтобы вернуть себе кресло премьер-министра.