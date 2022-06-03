Ратас: я согласен с президентом в том, что Эстонии нужно действующее правительство

Президент Алар Карис сказал в ответ на вопросы журналистов о внутриполитической обстановке, что Эстония вступила в эру правительства без коалиции, то есть коалиция распалась, хотя правительство продолжает действовать. Вечером в эфире «Первой студии» Юри Ратас отметил, что государству нужна новая власть. «Необходимо сформировать новую коалицию. Ведь Эстонии нужно действующее правительство. Это понятно", - сказал Ратас.

В то же время Ратас отметил, что на данный момент новой коалиции не предвидится, а разговоры о внеочередных выборах он не считает очень вероятными, пишет Postimees.

Каким же могло бы быть решение проблемы вакуума власти? По словам Ратаса, у Центристской партии еще есть желание продвинуть вызвавший ожесточенные споры законопроект о детских пособиях и реализовать его. Центристская партия не желает выражать вотум недоверия премьер-министру Кае Каллас.