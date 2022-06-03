Цены на топливо и металл взлетели до небес: злоумышленники крадут топливо и кабели

В Йыхви камера видеонаблюдения зарегистрировала на охраняемой площадке сигнал тревоги, и на записи было видно, как трое человек с канистрой забираются на экскаватор. Отреагировавшие на сигнал тревоги патрульные экипажи G4S своим приездом спугнули воров, злоумышленники скрылись с места происшествия, не доведя дело до конца. Охранники нашли на территории 20-литровую канистру примерно с тремя литрами дизеля и за пределами территории – еще восемь канистр, шесть из которых уже были заполнены дизелем. Из видеозаписи следует, что это топливо было слито из экскаватора. По предварительной оценке, ущерб ограничился сломанным люком топливного бака.

В Таллинне аналитика видеоохраны зафиксировала сигнал тревоги на площадке, где строится многоквартирный дом. На записи было видно, как человек в темной одежде пытается унести с территории желтую гофру для кабеля. Отреагировавший на сигнал тревоги экипаж не поймал подозреваемого, но при осмотре окрестностей выяснилось, что вор вытянул из гофры более 30 метров кабеля.

«Сейчас все строительные и производственные предприятия обязательно должны подумать, какие опасности их подстерегают и сделали ли они все возможное, чтобы защитить свое имущество», – сказал руководитель коммуникационного отдела G4S Максим Тууль и привел несколько серьезных краж, произошедших в прошлом году.