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Ааб: следует попробовать сохранить эту коалицию

rus.postimees.ee
Ааб: следует попробовать сохранить эту коалицию
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Яак Ааб
Яак Ааб Фото: Remo Tõnismäe

Министр государственного управления Яак Ааб (Центристская партия) считает правильным сохранение нынешней коалиции с Партией реформ, пишет Rus.ERR.

"По моей оценке, политическая реальность такова, что до выборов осталось относительно мало времени, всего десять месяцев, поэтому следует попробовать сохранить эту коалицию", – сказал Ааб в передаче Terevisioon на канале ETV, а также добавил, что не поддерживает их проведение внеочередных выборов.

По его словам, Центристская партия считает, что коалиция не смогла при помощи дополнительного бюджета решить проблемы благосостояния людей, а на покрытие растущих социальных расходов, по мнению Ааба, можно взять кредит. "В кризис, когда нужно вкладываться дополнительно, берутся кредиты. Это делают все государства, либо снижают налоги, либо используют схемы поддержки", -сказал он.

Он подчеркнул, что финансовые дела Эстонии по-прежнему в очень хорошем состоянии, а налоговая нагрузка все еще очень низкая.

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