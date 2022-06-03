Ааб: следует попробовать сохранить эту коалицию

"По моей оценке, политическая реальность такова, что до выборов осталось относительно мало времени, всего десять месяцев, поэтому следует попробовать сохранить эту коалицию", – сказал Ааб в передаче Terevisioon на канале ETV, а также добавил, что не поддерживает их проведение внеочередных выборов.

По его словам, Центристская партия считает, что коалиция не смогла при помощи дополнительного бюджета решить проблемы благосостояния людей, а на покрытие растущих социальных расходов, по мнению Ааба, можно взять кредит. "В кризис, когда нужно вкладываться дополнительно, берутся кредиты. Это делают все государства, либо снижают налоги, либо используют схемы поддержки", -сказал он.