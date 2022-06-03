За два месяца более 700 человек нашли жилье через портал недвижимости для украинских военных беженцев, открытый совместно Kinnisvara24 и Департаментом социального страхования. На данный момент на портале 144 активных объявления об аренде по всей Эстонии, 64 из которых являются бесплатными вариантами.
Портал недвижимости: почему военные беженцы предпочитают жить в городе
По словам исполнительного директора портала недвижимости Kinnisvara24 Урмаса Уйбомяэ, быстрее всего находят арендаторов одно- и двухкомнатные квартиры, на которые приходится почти 80% сданных в аренду объектов. Однако оказалось, что расположение важнее количества комнат.
«Интерес есть к предложениям по всей Эстонии, но мы видим, что спрос на жилье в крупных городах во много раз выше, даже если в небольших населенных пунктах жилье предлагается бесплатно. Причин тому несколько: люди, в силу обстоятельств переехавшие в другую страну, предпочитают городскую среду, где все необходимое для жизни находится рядом, где легче найти работу, детский сад и школу, общаться с соотечественниками. Многие беженцы были вынуждены покинуть страну без личного транспорта, что также затрудняет переезд в деревню», — объяснил Уйбомяэ.
Вместе с тем у небольших поселений также есть преимущества, которые могут изменить мнение ищущих жилье.
«Стоит внимательно читать объявления, ведь во многих небольших населенных пунктах есть все необходимое для жизни, а также имеется быстрое сообщение на общественном транспорте с крупными городами. Помимо места жительства, в некоторых объявлениях также предлагается работа рядом с домом», — отметил Уйбомяэ.
На предложения в небольших населенных пунктах стоит обращать внимание и украинцам, приехавшим в Эстонию с домашним животным, поскольку свыше половины предложений в сельской местности разрешают проживание с домашними животными, что в городах встречается реже.
Уйбомяэ добавил, что отрадно видеть, как много жителей Эстонии предлагают свою недвижимость украинским беженцам: «У многих людей есть пустующий загородный дом или дача, поэтому на портале так много объявлений о недвижимости за городом. Летом тут могут произойти некоторые изменения – мы призываем людей, переезжающих в загородные дома, по возможности предлагать беженцам свое пустующее городское жилье в качестве временного места проживания. Даже если жилье можно сдать в аренду всего на несколько месяцев, для некоторых семей это может стать большим подспорьем».
В сотрудничестве с Департаментом социального страхования Kinnisvara24 в середине марта запустила портал недвижимости для военных беженцев из Украины, где в течение первых двух месяцев было размещено свыше 320 предложений, суммарно предлагающих жилье примерно для 1500 человек. Портал посетили более 140 000 раз и свыше 700 человек уже нашли себе жилье. На украинском портале каждый может бесплатно разместить предложение о жилье для военных беженцев.