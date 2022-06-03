Bild: у Германии есть причина, чтобы бояться помогать Украине

По мнению министра максимальная помощь Германии Украине означала бы ее вступление в эту войну против РФ и угрожала бы эскалацией – вплоть до третьей мировой, пишет УНИАН.

"Мы не делаем всего возможного… Мы не хотим и не должны становиться участниками войны. Не только из-за страха за жизни наших солдат, которые погибнут на поле боя, но и потому, что так мы проложим путь к глобальной войне. Поэтому мы не делаем всего, что можем. Но делаем все, что сейчас ответственно делать, чтобы помочь Украине", – объяснил Хабек.

Хабек отметил, что Берлин "поддерживает Украину в ее военных целях", и заверил, что "Украина сама определит, что для нее будет успешным завершением войны".

"Успешно завершить войну – значит, не проиграть. Победа – это открытое понятие. Я не хочу строить догадки, что все это может означать, но есть много способов успешно закончить эту войну… В какой-то момент появится дипломатическая возможность. Конечно, эта возможность может появиться только тогда, когда Путин больше не сможет побеждать в военном отношении", – подчеркнул Хабек.

Что предшествовало