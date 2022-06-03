Вчера, в 19.31 в Центр тревоги сообщили о происшествии, свидетелем которого можно стать нечасто. На улице Пикк в поселке Амбла волости Ярва горел открытым пламенем грузовой автомобиль, пишет Järva Teataja.
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Вспыхнувший грузовик вызвал загрязнение в населенном пункте
Вспыхнувший грузовик вызвал загрязнение в населенном пункте
Руководитель по связям с общественностью Спасательного департамента Сейди Ламус сообщил, что к моменту прибытия спасателей грузовик был объят огнем, речь не шла о простом замыкании или курении – это выглядело как настоящая катастрофа.