Галерея ⟩ Пьяный водитель перевернулся в машине на крышу

Сегодня, 3 июня, в 4.39 в полицию поступило сообщение о ДТП на 117-м километре шоссе Таллинн-Нарва, где, по предварительным данным, автомобиль Subaru, за рулем которого был 36-летний мужчина, выехал на встречную полосу и перевернулся на крышу, сообщает Virumaa Teataja.