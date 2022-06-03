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Галерея ⟩ Пьяный водитель перевернулся в машине на крышу

rus.postimees.ee
Пьяный водитель перевернулся в машине на крышу
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Попавший в ДТП автомобиль Subaru.
Попавший в ДТП автомобиль Subaru. Фото: Ain Liiva

В пятницу утром на шоссе Таллинн-Нарва пьяный водитель попал в тяжелое ДТП. 

Сегодня, 3 июня, в 4.39 в полицию поступило сообщение о ДТП на 117-м километре шоссе Таллинн-Нарва, где, по предварительным данным, автомобиль Subaru, за рулем которого был 36-летний мужчина, выехал на встречную полосу и перевернулся на крышу, сообщает Virumaa Teataja.

На месте происшествия полицейские установили, что водитель в состоянии алкогольного опьянения. Скорая помощь доставила его в больницу для дополнительной проверки состояния здоровья.

Полиция доставила автомобиль на парковку в Раквере. 

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