ЕС вводит новые санкции в отношении России

Пакет содержит эмбарго на импорт нефтепродуктов и исключения для стран, чьи расположение и инфраструктура не позволяют быстро прекратить импорт нефти по трубопроводу. Страны договорились, что приложат усилия для достижения этой цели.

Также достигнуто соглашение об исключении из международной сети банковских платежей SWIFT крупнейшего российского банка Сбербанк и белорусского банка Белинвест. Эта же санкция введена в отношении российских банков Credit Bank of Moscow и Russian Agricultural Bank. ЕС также дополнил запреты на экспорт и ограничение оказания услуг.

В санкционный список добавили 18 предпринимателей и 65 лиц, которые тем или иным образом связаны с причинившей много человеческих страданий и принесшей много жертв войне в Украине. В список санкций в отношении Беларуси добавлены 12 человек и восемь предпринимателей.