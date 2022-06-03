Что такое двойная продажа недвижимости и как ее избежать?

Именно так случилось у клиента, который обратился за юридической помощью в Uus Maa: застройщик хотел, чтобы покупатель перед сдачей объекта произвел доплату. Отказ клиента позволил ему отказаться от договора и продать уже проданную квартиру другому покупателю. Правомерно ли такое поведение разработчика?

Когда продают квартиры в новостройках, сначала заключается договор обязательственного права (договор купли-продажи), в котором указывается, что покупатель вносит первоначальный взнос в размере, например, 10-15% от стоимости объекта, а после готовности объекта обязуется оплатить оставшуюся часть. Застройщик, со своей стороны, обязуется достроить объект и продать недвижимость покупателю по цене, согласованной в договоре.

В случае неисполнения одной из сторон обязательств, предусмотренных договором (например, продавец не заключает вещного договора о передаче недвижимого имущества покупателю), сторона, исполняющая договор, вправе отказаться и требовать неустойки от другой стороны.

Однако сторона, нарушившая договор, не может отказаться от договора.

Таким образом, в случае с указанным заказчиком застройщик не мог сам отказаться от договора, так как заказчик надлежащим образом исполнил свои договорные обязанности.

Но имеется ли у застройщика право продать недвижимость, которая уже продана кому-то другому?

В случае с недвижимым имуществом право собственности указывается в крепостной книге, запись в которую вносится только при заключении вещного договора.