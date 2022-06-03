Пыль превратила пятничные заезды в смертельно опасные гонки

Отть Тянак (Hyundai) получил следующее время после Элфина Эванса (Toyota), хотя на самом деле, темп эстонца в начале гонки был даже быстрее, чем скорость уэльсца. Наш островитянин потерял больше времени во второй части, когда ему стала мешать пыль из-под колес стартовавшего перед ним Такамото Казуты (Toyota).

«Видимость до капота, дорога узкая – только для одного автомобиля, по обочинам сразу деревья. Эта гонка смертельная – одна ошибка и все. Сейчас это выглядит большим вызовом», - сказал Тянак журналисту WRC TV.

Сильнее всего выражал свое негодование стартовавший сразу за Рованперя Тьерри Невилл.

«Видимость отсутствовала! Я потерял 10-15 секунд, местами вообще должен был практически останавливаться. Это не новая проблема, мы говорили об этом и FIA, и организаторам», - сказал он в интервью после гонки.

«У нас уже были проблемы с пылью во время разведки трассы, когда интервал между гонщиками составлял три-четыре минуты. Но нас никто не слушает. Трансляции и программа, все очень связано. Каждый год одно и то же и это нервирует, потому что, на самом деле, это крайне опасно для гонщиков», - высказался коллега Тянака по сборной.

Даже скромный японец Казута выразил сожаление, что организаторы не решили увеличить стартовый промежуток до четырех минут, как это было в Португалии.

«Я не понимаю, зачем наступать на те же грабли. Почему интервал не может быть четырехминутным, как в Португалии? Странно».

Эванс, выигравший гонку, был удивлен, что опередил тех, кто стартовал раньше:

«Я не знаю, как так сильно оторвался от Тянака, потому что я особо ничего не видел. Каждый год одно и то же».

Крейг Брин (Ford) добавил, что практически стоял каждый 500-600 метров и что у него небольшой опыт гонок на сардинии, потому что последний раз ездил тут в 2018 году.