Смотрите, какая славная однокомнатная квартирка продается в центре Курессааре!

Расположенная в симпатичном доме на улице Кохту однокомнатная квартира является идеальным местом для проживания одного человека. Здесь есть все необходимое для комфортного проживания. Места не так много, всего 26,7 м2, но пространство использовано с умом.

Квартира в Курессааре. Фото: KV.EE

В отличие от других квартир такой же площади, где вместо кровати используется раскладной диван, здесь построены антресоли, на которых расположен широкий матрас. Также в квартире есть кухня и санузел.

Квартира в Курессааре. Фото: KV.EE

Автомобиль можно оставить либо перед домом, либо во дворе. Рядом магазины, кафе, школа и, конечно же, знаменитые сааремааские спа-отели.

Квартира в Курессааре. Фото: KV.EE

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