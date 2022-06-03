Эстонский волейбольный союз получит от генерального спонсора 500 000 евро

Соглашение было подписано 1 июня в Тарту во время матча волейбольных сборных Эстонии и Бельгии.

По словам члена правления Graanul Invest Яано Хайдла, главная задача, которая ставится на следующий период перед эстонским волейболом - выйти в раунд плей-офф на чемпионате Европы.