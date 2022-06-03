Эстонский волейбольный союз заключил очередное соглашение со своим генеральным спонсором Graanul Invest, по которому компания выплатит спортивной ассоциации 500 000 евро до конца 2024 года, сообшает rus.err.ee.
Эстонский волейбольный союз получит от генерального спонсора 500 000 евро
Эстонский волейбольный союз получит от генерального спонсора 500 000 евро
Соглашение было подписано 1 июня в Тарту во время матча волейбольных сборных Эстонии и Бельгии.
По словам члена правления Graanul Invest Яано Хайдла, главная задача, которая ставится на следующий период перед эстонским волейболом - выйти в раунд плей-офф на чемпионате Европы.
Производитель древесных пеллетов Graanul Invest является генеральным спонсором молодежной сборной Эстонии по волейболу с 2018 года, а с 2019 также и национальной мужской сборной.