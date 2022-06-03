Лутсар: группам риска нужна четвертая доза вакцины от коронавируса

"Да, мы обсуждаем это в комитете по иммунизации. Я также считаю, что группы риска и люди определенного возраста нуждаются в четвертой дозе. Вопрос в том, когда их делать. Известно, что эти дозы очень эффективны непосредственно после введения, но со временем эффективность снижается", – сказала Лутсар.