В Эстонии открылся еще один магазин Promo Cash & Carry, в котором небольшие магазины, киоски, кафе, бары и другие предприятия могут приобрести товары повседневного спроса. Около десяти часов, когда двери магазина официально открылись, в просторный и светлый торговый зал устремилась сотня посетителей.
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Фото ⟩ Тарелка за 200 евро: новый магазин удивляет ценами и ассортиментом товаров
Тарелка за 200 евро: новый магазин удивляет ценами и ассортиментом товаров
В магазине-складе с торговой площадью 2500 квадратных метров работают 30 сотрудников и предлагается выбор из 14 000 товаров: от клубники по цене 3 евро за килограмм до тарелки Versace стоимостью 213 евро.