Фото ⟩ Тарелка за 200 евро: новый магазин удивляет ценами и ассортиментом товаров

В Эстонии открылся еще один магазин Promo Cash & Carry, в котором небольшие магазины, киоски, кафе, бары и другие предприятия могут приобрести товары повседневного спроса. Около десяти часов, когда двери магазина официально открылись, в просторный и светлый торговый зал устремилась сотня посетителей.