Яанус Карилайд: наша военная принцесса молчит

Комментарий Карилайда:

«То, что Партия реформ использует законопроект о семейных пособиях обструкцию вместо обсуждения по существу, показывает ее слабость и неспособность углубляться в социально-экономические вопросы. Повышение детских пособий отражено в предвыборной программе Центристской партии и более интенсивно мы сосредоточились на этом вопросе в последние полтора месяца. Депутаты, имеющие государственное мышление, пришли в этом вопросе к политическому взаимопониманию, – спасибо всем, кто поставил свою подпись под законопроектом – но реформисты выбрали другой путь. Фракция Центристской партии остается верной себе и готова проголосовать за пустые поправки общим пакетом. Какую оценку такой яркой деятельности дадут семьи с детьми – это уже другой вопрос.

Очень точно ситуацию многодетных семей описала в своем публичной обращении Мать года – Ааге Ыунап, воспитывающая четверых детей, по словам которой, часто приходится решать, что делать, чтобы на молочные деньги и кашу сварить, и оплатить школьную экскурсию у детей. Запланированное изменение вывело бы детские пособия на новый уровень, а родитель-одиночка вместо 19 евро получал бы 40 евро в месяц. Это, конечно, не решит всех проблем, но в нынешней ситуации создаст большее чувство уверенности. Слова критиков о том, что семьи, воспитывающие несколько детей, за одну ночь обогатятся, это злой умысел.

Наряду с повышением детских пособий нужно в срочном порядке найти решение и для устанавливающих новые рекорды цен на топливо. Центристская партия готова снизить акциз до минимальной ставки ЕС. Теперь нужно перейти от слов к делу. Автобусные фирмы, логистические предприятия, селяне и, естественно, использующие в повседневной жизни машины семьи не выдержат этого головокружительной гонки цен. После долгого спора мы смогли снизить акцизную ставку для дизельного топлива со спецмаркировкой, сможем сделать это и с бензином и дизелем.