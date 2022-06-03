Hockey Canada подозревают в сокрытии информации по делу об изнасиловании

Ранее TSN сообщал, что некая женщина, которой в настоящее время 24 года, обратилась в апреле в Верховный суд Онтарио с иском, в котором утверждала, что в июне 2018 года неоднократно подвергалась сексуальному насилию в гостиничном номере. Ответчиками по делу были названы Федерация хоккея Канады (Hockey Canada), Канадская хоккейная лига (CHL), а также восемь неназванных игроков CHL, среди которых были члены молодежной сборной Канады 2018 года.

Женщина просила суд взыскать 3,55 миллиона долларов, в том числе 2 миллиона за материальный ущерб, 1 миллион в качестве штрафных санкций, 300 тысяч "за боль и страдания" и 50 тысяч "за психический и эмоциональный стресс". Обвинения в адрес игроков так и не были доказаны в суде, иск в итоге был отозван.

"Я потрясена и зла, прочитав об обвинениях, выдвинутых против игроков юношеской сборной Канады по хоккею. Все канадцы, в том числе и я, хотят знать, использовались ли какие-либо государственные инструменты для сокрытия этой истории о групповом изнасиловании", - цитирует Франс Пресс министра спорта Канады Паскаль Сент-Онж.