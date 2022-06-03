Дружеские подколы со стороны соседних стран существовали всегда и, скорее всего, никуда эта традиция не денется. Наверное, многие слышали шутку о шести пальцах ног у латышей, а вот сайт Visit Estonia решил провести в Литве и Латвии рекламную кампанию, которая вызовет ухмылку на лице практически любого человека, пишет Reis.
Туристическая реклама в Литве подшучивает над Эстонией и эстонцами
Туристическая реклама в Литве подшучивает над Эстонией и эстонцами
Visit Estonia прекрасно справляется со своей задачей знакомить с Эстонией как местных, так и иностранных жителей. Фотографии размещенных в Вильнюсе рекламных плакатов с юмористическим и живым содержанием стали активно распространяться в социальных сетях.
Команда Visit Estonia разместила забавную рекламу, в которой подколола эстонцев, упомянув их медлительность.
Advertisement in Lithuania: "Do you want a longer trip? In Estonia, everything is slower."— Peedu Tuisk (@peedutuisk) June 1, 2022
VisitEstonia using the joke about slowness of Estonians for tourism ads in Latvia and Lithuania. 👍 @visitestonia pic.twitter.com/cMYzbrL0lY
Текст уличной рекламы гласит следующее: «Хотите, чтобы ваш отпуск продлился дольше? В Эстонии всё медленнее».