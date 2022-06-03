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Туристическая реклама в Литве подшучивает над Эстонией и эстонцами

rus.postimees.ee
Туристическая реклама в Литве подшучивает над Эстонией и эстонцами
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Старый город.
Старый город. Фото: Mihkel Maripuu

Дружеские подколы со стороны соседних стран существовали всегда и, скорее всего, никуда эта традиция не денется. Наверное, многие слышали шутку о шести пальцах ног у латышей, а вот сайт Visit Estonia решил провести в Литве и Латвии рекламную кампанию, которая вызовет ухмылку на лице практически любого человека, пишет Reis.

Visit Estonia прекрасно справляется со своей задачей знакомить с Эстонией как местных, так и иностранных жителей. Фотографии размещенных в Вильнюсе рекламных плакатов с юмористическим и живым содержанием стали активно распространяться в социальных сетях.

Команда Visit Estonia разместила забавную рекламу, в которой подколола эстонцев, упомянув их медлительность.

Текст уличной рекламы гласит следующее: «Хотите, чтобы ваш отпуск продлился дольше? В Эстонии всё медленнее».

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