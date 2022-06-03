Туристическая реклама в Литве подшучивает над Эстонией и эстонцами

Дружеские подколы со стороны соседних стран существовали всегда и, скорее всего, никуда эта традиция не денется. Наверное, многие слышали шутку о шести пальцах ног у латышей, а вот сайт Visit Estonia решил провести в Литве и Латвии рекламную кампанию, которая вызовет ухмылку на лице практически любого человека, пишет Reis.