Серебряный призер Олимпиады в Пекине, фигуристка Александра Трусова примет участие в соревнованиях в рамках Недели легкой атлетики в Лужниках. Об этом РБК сообщили во Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
А теперь - прыжки в длину. Фигуристка Трусова выступит на турнире по легкой атлетике
А теперь - прыжки в длину. Фигуристка Трусова выступит на турнире по легкой атлетике
Ранее «Матч ТВ» со ссылкой на источник сообщил, что Трусова будет соревноваться в прыжках в длину и в случае включения в протокол на нее распространятся санкции к ВФЛА. В дальнейшем для участия в международных турнирах по легкой атлетике фигуристке потребуется получить нейтральный статус в World Athletics.
Неделя легкой атлетики пройдет в Лужниках с 7 по 13 июня.
17-летняя Трусова является бронзовым призером чемпионата мира 2021 года и двукратным бронзовым призером чемпионатов Европы (2020, 2022). На Играх в Пекине фигуристка первой в мире приземлила все пять четверных прыжков в произвольной программе, но заняла в итоге только второе место.
В апреле Трусова заявила о своем намерении первой исполнить прыжок в пять оборотов.