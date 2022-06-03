А теперь - прыжки в длину. Фигуристка Трусова выступит на турнире по легкой атлетике

Ранее «Матч ТВ» со ссылкой на источник сообщил, что Трусова будет соревноваться в прыжках в длину и в случае включения в протокол на нее распространятся санкции к ВФЛА. В дальнейшем для участия в международных турнирах по легкой атлетике фигуристке потребуется получить нейтральный статус в World Athletics.

Неделя легкой атлетики пройдет в Лужниках с 7 по 13 июня.

17-летняя Трусова является бронзовым призером чемпионата мира 2021 года и двукратным бронзовым призером чемпионатов Европы (2020, 2022). На Играх в Пекине фигуристка первой в мире приземлила все пять четверных прыжков в произвольной программе, но заняла в итоге только второе место.