Илон Маск поменяет человека на робота

О роботе-гуманоиде, которого сначала назвали Tesla Bot, а потом переименовали в Optimus, Маск задумался пару лет назад. В 2021 году на первом «Дне искусственного интеллекта» своей компании он рассказал, что такой робот разрабатывается. Он будет выглядеть как человек, правда, вместо лица у него будет экран с полезной информацией. Рост гуманоида составит чуть выше 170 см, вес – 57 кг.

Человекоподобный робот сможет ходить со скоростью 8 км/час и будет ориентироваться в пространстве с помощью нескольких камер, радаров, датчиков и других технологий автопилота и искусственного интеллекта, которые также используются в системе управления автомобилями Tesla. Не менее 40 электромеханических силовых приводов будут установлены в локтях, кистях, плечах, ногах, шее и торсе робота.

Поднимать робот сможет, по разным данным, 20-68 кг, но этого более чем должно хватить, например, для покупок в магазине или для переноса тяжелых вещей. Маск верит, что его робот будет дружелюбным и устранит «опасные, однообразные и скучные задачи», которые приходится делать человеку.

«Робот будет самосовершенствоваться прямо на глазах, - фантазировал Маск год назад. – И он будет безопасен для человека, в отличие от истории с Терминатором». Маск уверен, что проект Optimus в перспективе более привлекателен, чем автомобильные разработки.

В течение года компания ничего не рассказывала о продвижении этого проекта, однако теперь стало известно, что Tesla переносит свой уже ежегодный «День искусственного интеллекта» с августа 2022 года на 30 сентября. Причина – намерение показать прототип робота-гуманоида Optimus.

Серийный выпуск андроидов, как надеется Маск, Tesla может начать уже в 2023 году.

При этом на сайте Tesla до сих пор висит объявление о том, что компания ищет инженеров по механике, электрике, системам управления и программному обеспечению для этого проекта.