Автоперевозчики предупреждают, что по мере того, как украинские водители грузовиков возвращаются домой, а российские и белорусские водители больше не будут иметь права работать в Эстонии, придется найти до 2000 новых водителей - практически четверть всех водителей грузовиков, которые вообще есть в Эстонии, передает Postimees.
Эстония скоро может потерять четверть водителей грузовиков: новых уже ищут в Афганистане
В направленном министру иностранных дел Эве-Марии Лийметс письме Эстонская ассоциация международных автомобильных перевозчиков (ERAA) просит рассмотреть возможность продления права на работу для белорусских водителей.
Эстонские компании используют около 8000 грузовых автомобилей в международных автомобильных перевозках, и количество водителей примерно такое же. Из водителей-иностранцев 1200 граждан Украины, 400 граждан России и 400 граждан Беларуси.
«Многие украинские водители уехали на родину, им на замену надо найти новых, также приостановлено продление виз и разрешений на работу российским и белорусским водителям, не говоря уже о возможности найма новых водителей», — пишет ERAA.
По словам перевозчиков, например, в Латвии и Польше можно нанимать хотя бы белорусских водителей. «Этим ограничением эстонское государство наносит ущерб деятельности и конкурентоспособности своих компаний, которые тратили значительные средства на обучение и найм водителей, но теперь вынуждены отказаться от них и снова искать и обучать новых, в то время как ранее трудоустроенные и опытные водители переходят на работу к компаниям-конкурентам в соседних странах», — говорится в сообщении ERAA.
В поисках добрались до экзотических стран
В дополнение к уезжающим на родину украинским водителям, в течение следующих шести месяцев срок действия виз и разрешения на временную работу истекает у 400 белорусских и 400 российских водителей, поэтому, по словам ERAA, потенциально есть около 2000 водителей, которым надо найти замену.
В поисках водителей перевозчики уже добрались до более далеких и экзотических стран, таких как Узбекистан, Таджикистан, Афганистан и Индия. «Понятно, что поиск, обучение и адаптация водителей из этих стран требует значительно больше времени и ресурсов, и результат не всегда может быть таким, как ожидалось», — отмечает ERAA.
«27 мая в беседе после встречи по бизнес-дипломатии в МИД мы подняли вопрос о разном толковании и применении санкций в государствах-членах ЕС, а также о различиях между соседними странами в выдаче и продлении виз и разрешений на работу гражданам Беларуси. Мы поняли и надеялись, что вы готовы рассмотреть вопрос о том, чтобы сделать исключение для граждан Беларуси, как и в других упомянутых странах ЕС», — пишет ERAA и предлагает разрешить белорусским водителям выдавать и продлевать документы, необходимые для работы в эстонских компаниях (визы, разрешения на работу).
«Мы также обращаем внимание, что единое толкование и применение санкций имеет решающее значение для обеспечения равных условий, при этом нецелесообразно в дополнение к общим санкциям самим вводить дополнительные санкции, которые наказывают и ставят эстонские компании в невыгодное положение с точки зрения конкурентоспособности», - отмечают перевозчики.