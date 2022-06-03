Эстония скоро может потерять четверть водителей грузовиков: новых уже ищут в Афганистане

В направленном министру иностранных дел Эве-Марии Лийметс письме Эстонская ассоциация международных автомобильных перевозчиков (ERAA) просит рассмотреть возможность продления права на работу для белорусских водителей.

Эстонские компании используют около 8000 грузовых автомобилей в международных автомобильных перевозках, и количество водителей примерно такое же. Из водителей-иностранцев 1200 граждан Украины, 400 граждан России и 400 граждан Беларуси.

«Многие украинские водители уехали на родину, им на замену надо найти новых, также приостановлено продление виз и разрешений на работу российским и белорусским водителям, не говоря уже о возможности найма новых водителей», — пишет ERAA.

По словам перевозчиков, например, в Латвии и Польше можно нанимать хотя бы белорусских водителей. «Этим ограничением эстонское государство наносит ущерб деятельности и конкурентоспособности своих компаний, которые тратили значительные средства на обучение и найм водителей, но теперь вынуждены отказаться от них и снова искать и обучать новых, в то время как ранее трудоустроенные и опытные водители переходят на работу к компаниям-конкурентам в соседних странах», — говорится в сообщении ERAA.

В поисках добрались до экзотических стран

В дополнение к уезжающим на родину украинским водителям, в течение следующих шести месяцев срок действия виз и разрешения на временную работу истекает у 400 белорусских и 400 российских водителей, поэтому, по словам ERAA, потенциально есть около 2000 водителей, которым надо найти замену.