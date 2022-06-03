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Семененко назвал причину своего жуткого падения на шоу Плющенко

rus.postimees.ee
Семененко назвал причину своего жуткого падения на шоу Плющенко
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Евгений Семененко
Евгений Семененко Фото: David J. Phillip/AP

Российский фигурист Евгений Семененко объяснил, что стало причиной его падения на шоу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, сообщает «Спорт-экспресс»

В середине апреля 18-летний Семененко, выступая на шоу Плющенко, неудачно упал, пытаясь исполнить четверной прыжок, и ударился головой о лед. Фигурист был госпитализирован, ему диагностировали сотрясение мозга. 25 апреля его выписали из больницы.

«Произошло следующее: почти всегда на ледовой площадке есть две синие и одна красная линия — разметка, — приводит слова Семененко РИА «Новости Спорт». — После синих линий всегда есть участок, где чаще всего исполняются сложные элементы, а в тот раз этого участка не было. При заходе на прыжок, когда я проезжал красную линию, понял, что места для тулупа не хватает и прыжок придется на сидящих зрителей. Ну, и принял решение закруглить дугу на тулуп, из-за этого изменился наклон, а из-за наклона — собственно, такое падение».

Фигурист ответил на вопрос о том, не мешали ли ему свет и звук.

«Во всех шоу, где участвовал, я всегда прыгал четверные прыжки, а особые условия учитывал. Тогда эти факторы не приводили к падению. Несчастный случай? Да, наверное, ведь никто плохое не планирует. Можно ли было избежать его при привычных размерах площадки? Наверное, можно. Но я также понимаю, что лед не уменьшали специально для того, чтобы я упал. Винить никого не стоит», — сказал он.

Семененко является победителем мирового командного чемпионата, победителем финала Кубка России, а также чемпионом России среди юниоров.

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