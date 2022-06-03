Предприятие Transaviabaltika, организующее полеты между Таллинном и Кярдла, перестало продавать билеты после 15 июня и информирует пассажиров об отмене рейсов.
Полеты между Таллинном и Кярдла оказались под угрозой из-за роста цен на топливо
Полеты между Таллинном и Кярдла оказались под угрозой из-за роста цен на топливо
«Предприятие пока не приняло решения о закрытии линии. При этом во избежание возможных крупных убытков все пассажиры должны быть уведомлены не менее чем за две недели, что рейсы выполняться не будут», – сказал представитель авиакомпании Рене Муст порталу ERR.
Старейшина волости Хийумаа Херго Тасуя также подтвердил, что люди, купившие билеты на рейс Кярдла-Таллинн, начали получать сообщения об отмене рейсов.
По данным Тасуя, причиной отмены рейсов является повышение цен на топливо: "Участвуя в тендере три года назад, предприятие не смогло такое предвидеть и теперь оказалось в трудной ситуации. У Департамента транспорта пока нет решения проблемы".