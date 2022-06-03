Полеты между Таллинном и Кярдла оказались под угрозой из-за роста цен на топливо

«Предприятие пока не приняло решения о закрытии линии. При этом во избежание возможных крупных убытков все пассажиры должны быть уведомлены не менее чем за две недели, что рейсы выполняться не будут», – сказал представитель авиакомпании Рене Муст порталу ERR.

Старейшина волости Хийумаа Херго Тасуя также подтвердил, что люди, купившие билеты на рейс Кярдла-Таллинн, начали получать сообщения об отмене рейсов.