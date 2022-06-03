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Полеты между Таллинном и Кярдла оказались под угрозой из-за роста цен на топливо

rus.postimees.ee
Полеты между Таллинном и Кярдла оказались под угрозой из-за роста цен на топливо
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Transaviabaltika.
Transaviabaltika. Фото: Jüri Norkroos

Предприятие Transaviabaltika, организующее полеты между Таллинном и Кярдла, перестало продавать билеты после 15 июня и информирует пассажиров об отмене рейсов.

«Предприятие пока не приняло решения о закрытии линии. При этом во избежание возможных крупных убытков все пассажиры должны быть уведомлены не менее чем за две недели, что рейсы выполняться не будут», – сказал представитель авиакомпании Рене Муст порталу ERR.

Старейшина волости Хийумаа Херго Тасуя также подтвердил, что люди, купившие билеты на рейс Кярдла-Таллинн, начали получать сообщения об отмене рейсов.

По данным Тасуя, причиной отмены рейсов является повышение цен на топливо: "Участвуя в тендере три года назад, предприятие не смогло такое предвидеть и теперь оказалось в трудной ситуации. У Департамента транспорта пока нет решения проблемы".

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