Дважды отмененная из-за коронавируса печально известная мотогонка Isle of Man TT состоится в этом году. К сожалению, накануне кольцевая трасса забрала жизнь еще одного гонщика – Марка Пурслоу.
Печально известная трасса забрала жизни 261 мотоциклиста
Оргкомитет соревнований сообщил накануне ночью, что на тренировке после тяжелой аварии погиб 29-летний гонщик из Уэльса Марк Пурслоу.
«Оргкомитет соревнований Isle of Man TT с глубокой скорбью сообщает, что Марк Пурслоу погиб в ходе тяжелого ДТП на четвертом туре квалификации. Несчастье произошло в Баллагаре на третьем круге», - сообщается в официальной сводке.
Пурслоу впервые принял участие в соревнованиях на острове Мэн в 2015 году, но дебютировал на легендарной гонке двумя годами позже. Нынешняя гонка была для него вторым TT.
Во вторник вечером после ДТП, случившегося на квалификационном заезде, в больницу Ливерпуля на вертолете был доставлен еще один гонщик Дэйв Моффитт, состояние которого оценивается как тяжелое, но стабильное.
Гоночная трасса на острове Мэн, протяженностью 60 км, с 1911 года унесла жизни 261 спортсмена. Одним из трагичнейших периодов стал 2016 год, когда тут погибли четыре гонщика.
Изза коронавируса два последних года гонки не проводились. В последний раз тут соревновались в 2019 году, и тогда погибли два гонщика. Печальная статистика показывает, что в среднем на каждой гонке с начала 2000-х погибло по три спортсмена.