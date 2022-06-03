Печально известная трасса забрала жизни 261 мотоциклиста

Оргкомитет соревнований сообщил накануне ночью, что на тренировке после тяжелой аварии погиб 29-летний гонщик из Уэльса Марк Пурслоу.

«Оргкомитет соревнований Isle of Man TT с глубокой скорбью сообщает, что Марк Пурслоу погиб в ходе тяжелого ДТП на четвертом туре квалификации. Несчастье произошло в Баллагаре на третьем круге», - сообщается в официальной сводке.

Пурслоу впервые принял участие в соревнованиях на острове Мэн в 2015 году, но дебютировал на легендарной гонке двумя годами позже. Нынешняя гонка была для него вторым TT.

Во вторник вечером после ДТП, случившегося на квалификационном заезде, в больницу Ливерпуля на вертолете был доставлен еще один гонщик Дэйв Моффитт, состояние которого оценивается как тяжелое, но стабильное.

Гоночная трасса на острове Мэн, протяженностью 60 км, с 1911 года унесла жизни 261 спортсмена. Одним из трагичнейших периодов стал 2016 год, когда тут погибли четыре гонщика.