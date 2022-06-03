Центристская партия выстрелила себе в ногу и дала шанс Партии реформ

Это была тактическая ошибка Центристской партии, давшая Партии реформ шанс изменить курс. «Вы подали нам мяч», — говорит советник Партии реформ, используя образ игрока футбольного матча. Не исключено, что Центристская партия таким образом просто выразила эмоции. Партия реформ столкнулась с препятствиями из-за законопроекта о пособиях на содержание детей. Центристская партия хотела наказать Партию реформ: был выбран законопроект о дошкольном образовании, но вместо этого они просто навредили сами себе. На самом деле, лидер центристской фракции Яанус Карилайд мог просто сесть, выпить чашку кофе, разложить мысли по полочкам и только потом взвесить все плюсы и минусы такого шага.