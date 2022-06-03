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Центристская партия выстрелила себе в ногу и дала шанс Партии реформ

Микк Салу
Центристская партия выстрелила себе в ногу и дала шанс Партии реформ
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Министр здоровья и труда Танель Кийк.
Министр здоровья и труда Танель Кийк. Фото: Tairo Lutter

Голосами Центристской партии и EKRE (косвенно внесли свой вклад и соцдемы, поскольку они не голосовали) проект Закона о дошкольном образовании был снят с рассмотрения в Рийгикогу. Суть проекта состояла в переводе русских детских садов на программу с упрощенным языковым погружением или превращение их в преимущественно эстоноязычные, пишет Postimees.

Это была тактическая ошибка Центристской партии, давшая Партии реформ шанс изменить курс. «Вы подали нам мяч», — говорит советник Партии реформ, используя образ игрока футбольного матча. Не исключено, что Центристская партия таким образом просто выразила эмоции. Партия реформ столкнулась с препятствиями из-за законопроекта о пособиях на содержание детей. Центристская партия хотела наказать Партию реформ: был выбран законопроект о дошкольном образовании, но вместо этого они просто навредили сами себе. На самом деле, лидер центристской фракции Яанус Карилайд мог просто сесть, выпить чашку кофе, разложить мысли по полочкам и только потом взвесить все плюсы и минусы такого шага.

Теперь, во-первых, получилось так, что Партия реформ смогла сменить тему, связанную с детскими пособиями на тему эстоноязычного образования. Партии реформ, безусловно, удобнее рассматривать этот коммуникационный вопрос, нежели тормозить рост детских пособий. Во-вторых, поскольку разработка законопроекта о дошкольном образовании осуществлялась в сотрудничестве между Центристской партией и EKRE, то обе партии можно будет снова имагологически связать между собой. Это также очень хорошо подходит Партии реформ. В-третьих, это позволит вспомнить о пророссийскости Центристской партии, ссылаться на Кремль и Путина.

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