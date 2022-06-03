В Латвии выявлен первый случай заражения обезьяньей оспой

По данным ЦПКЗ, болеет взрослый в возрастной группе до 50 лет, заболевание протекает легко. Заразился он за границей.

Обезьянья оспа - редкое инфекционное заболевание, наиболее распространенное в отдаленных районах Центральной и Западной Африки. Его симптомы - тошнота, температура, сыпь, зуд, а также боль в мышцах. Случаи заболевания за пределами региона часто связаны с поездками в неблагоприятные с точки зрения эпидемиологии зоны. Вирус распространяется через контакт, но его вирулентность невысока.