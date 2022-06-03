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В Латвии выявлен первый случай заражения обезьяньей оспой

BNS
В Латвии выявлен первый случай заражения обезьяньей оспой
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Обезьянья оспа. Фото иллюстративное.
Обезьянья оспа. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Первый случай заболевания обезьяньей оспой установлен в Латвии, сообщили агентству BNS в Центре профилактики и контроля заболеваний страны (ЦПКЗ).

По данным ЦПКЗ, болеет взрослый в возрастной группе до 50 лет, заболевание протекает легко. Заразился он за границей.

В настоящее время ЦПКЗ проводит эпидемиологическое расследование, опрос больного и организует необходимые меры.

Обезьянья оспа - редкое инфекционное заболевание, наиболее распространенное в отдаленных районах Центральной и Западной Африки. Его симптомы - тошнота, температура, сыпь, зуд, а также боль в мышцах. Случаи заболевания за пределами региона часто связаны с поездками в неблагоприятные с точки зрения эпидемиологии зоны. Вирус распространяется через контакт, но его вирулентность невысока.

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