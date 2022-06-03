Фото ⟩ Почему товары российского производства все еще доступны на полках магазинов?

"Отличная новость - вечером, смотря новости о войне в Украине, мы наконец-то снова можем есть российскую гречку, доступную в Rimi Latvia. Судя по сроку годности (обычно год), их фасовали 27 апреля", - написал в Twitter житель Латвии Том Лусис.

Портал Rus.TVNET напоминает, что в начале войны в Украине, 24 февраля, компания объявила на своем сайте о решении прекратить продажу товаров, произведенных в России.

Как пояснила порталу TVNET представитель SIA Rimi Latvia Инга Бите, производители сейчас распродают тот объем сырья, который был закуплен на латвийском рынке в прошлом году. "Гречка производства Valdo и Zelta saule была расфасована в Латвии в конце 2021 года, производители продают сырье, закупленное на латвийском рынке в прошлом году. В этом году Valdo и Zelta saule поставляют гречку с литовского и казахстанского рынков", - пояснила Бите.

Зубная паста Splat также вызвала недоумение.

… un pēc tam zobus izpucēt ar Krievijas zobu pastu SPLAT (bildēts vakar). pic.twitter.com/BoOgANI2NS — Alberts Ziemelis (@AlbertsZiemelis) June 2, 2022

Бите подчеркнула, что пользователь Twitter перепутал русский язык с украинским. "В магазинах Rimi представлена ​​зубная паста Splat болгарского производства и в упаковке на украинском языке", - сообщила пресс-секретарь компании.

Зубная паста на полках Rimi Фото: TVNET