Созданная из черного бетона совместная работа студентов и преподавателей отделения керамики Эстонской художественной академии - скульптура мамонта - установлена в Таллиннском зоопарке.
В таллиннском зоопарке установлена скульптура невидимого мамонта
Скульптура под названием «Невидимый» просматривается с любой стороны, а образ животного появляется благодаря находящейся внутри скульптуры негативной зоне», — сказала автор скульптуры Трийн Тюрнпуу.
«Скульптуру можно использовать для отдыха и игр. Цель создания скульптуры – дать посетителям зоопарка возможность в ходе современного стремительного течения жизни на миг остановиться и подумать о животных, которых больше нет или которые находятся на грани вымирания»,- добавила Тюрнпуу.
Скульптура имеет размеры 2,5 x 4,1 x 1,5 метра, она отлита из пигментированного в черный цвет бетона. Состоящая из трех частей скульптура установлена возле входа в Таллиннский зоопарк со стороны Палдиского шоссе.
Автором скульптуры «Невидимый» является магистрант отделения керамики EKA Трийн Тюрнпуу. Соавторами проекта являются Урмас Пухкан, Кристель Саан, Лаури Килуск, Кейди Яааксон, Трийн Лехисметс, Санна Лова, Катри Пальмик.
Поддержку проекту оказали: PR Betoon OÜ, Eesti Traat OÜ, Rudus AS, Peikko Eesti OÜ, Doka Eesti OÜ, Kenomer OÜ, Myworkshop OÜ, Prostokk OÜ, Est Inseneribüroo OÜ, KBT Ehitusprojekt OÜ, Polarfoam OÜ, Betoniplast, Suves Vuuk Ren OÜ, Ottson OÜ, а также Эстонский союз бетона.