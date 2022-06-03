В таллиннском зоопарке установлена скульптура невидимого мамонта

Скульптура под названием «Невидимый» просматривается с любой стороны, а образ животного появляется благодаря находящейся внутри скульптуры негативной зоне», — сказала автор скульптуры Трийн Тюрнпуу.

«Скульптуру можно использовать для отдыха и игр. Цель создания скульптуры – дать посетителям зоопарка возможность в ходе современного стремительного течения жизни на миг остановиться и подумать о животных, которых больше нет или которые находятся на грани вымирания»,- добавила Тюрнпуу.