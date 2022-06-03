Жительница Эстонии получила тюремный срок за работу на китайскую разведку

Суд счел, что изученные на суде доказательства полностью подтверждают предъявленные 42-летней Мутсо обвинения в заговоре против Эстонской Республики, участии в направленном против Эстонской Республики шпионаже и оказании поддержки ему, а также незаконном обращении с наркотическим веществом в небольшом количестве.

Предъявленные суду доказательства не оставляют никаких сомнений в том, что Мутсо сознательно создала направленные против Эстонской Республики отношения с военной разведкой КНР и поддерживала их с целью помощи разведке. Она также участвовала в направленном против ЭР шпионаже и оказывала ему поддержку. Кроме того, доказано, что в награду за свою деятельность Мутсо получила в общей сложности не менее 21 607,52 евро, эта сумма включала как денежную оплату, так и прочие блага.

В том, что касается направленных против государства преступлений, суд решил ужесточить наказание, которого добивалась прокуратура, и приговорить Мутсо за заговор против Эстонской Республики к 4 годам и 6 месяцам тюрьмы, за шпионаж против Эстонской Республики и оказание ему поддержки к 8 годам и 6 месяцам тюрьмы, а за наркопреступление к 6 месяцам тюрьмы. По оценке суда, более легкие наказания можно счесть покрытыми более строгим, поэтому Мутсо должна будет отбыть 8 лет и 6 месяцев реального тюремного заключения.