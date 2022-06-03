Могут ли четыре установки HIMARS помочь Украине в противостоянии с Россией?

HIMARS Фото: Getty Images

Новый пакет боеприпасов, вооружений и военной техники, который США передадут Украине, включает в себя реактивные системы залпового огня HIMARS, которые давно хотят получить украинские военные.

Вашингтон пока отправляет Киеву всего четыре таких установки.

"HIMARS позволит им [украинцам] получить больше возможностей для противостояния. Сейчас гаубицы, которые мы им уже предоставили ранее, могут стрелять на расстояние около 30 км. Дальность HIMARS более чем в два раза больше, что позволит им - даже с меньшим количеством пусковых установок - более успешно противостоять [российским войскам]", - сказал замминистра обороны США Колин Каль на брифинге в Пентагоне.

Вечером 2 июня президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил США за отправку Украине "современных ракетных систем залпового огня HIMARS". По его словам, в Киеве "работают над тем, чтобы вывести объем поставок именно современных боевых систем на более высокий уровень".

Сколько именно РСЗО хочет получить Украина, неизвестно, но, по мнению экспертов, четыре пусковые установки не смогут переломить ход боевых действий.

HIMARS Фото: Getty Images

По словам израильского эксперта Давида Гендельмана, сейчас Киев благодарен за поставки любых вооружений, но чуда ждать от этих РСЗО не стоит.