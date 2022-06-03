Премьер-министр Кая Каллас представила президенту Алару Карису прошение об отправке в отставку всех министров от Центристской партии. Президент его принял. Свое решение Каллаc объяснила в официальном заявлении.
Крах правительства ⟩ Кая Каллас решила отправить в отставку всех министров-центристов
«Дорогой эстонский народ,
Только что я предложила президенту освободить от занимаемых должностей министров Яака Ааба, Танеля Кийка, Эву-Марию Лийметс, Таави Ааса, Кристиана Яани, Эрки Сависаара и Тийта Терика.
В данный момент Эстония как никогда прежде нуждается в работоспособном и основанном на общих ценностях правительстве. Ситуация с безопасностью в Европе не дает мне как премьер-министру возможности продолжать сотрудничество с Центристской партией, которая из-за внутреннего раскола не может поставить интересы Эстонии выше собственных интересов и интересов разных лагерей внутри партии.
Для меня последним и решающим моментом стало, когда голосами Центристской партии и EKRE в среду было провалено принятие консенсусно согласованного в правительстве законопроекта о переводе начального образования на эстонский язык обучения. Я была уверена, что 24 февраля и начатый Россией геноцид в Украине открыл глаза всем парламентским партиям на то, насколько важно для независимости Эстонии общее понимание опасности, исходящей от соседствующей с нами России. Однако позавчера выяснилось, что в Рийгикогу есть две партии, которые даже в нынешней ситуации не могут взять себя в руки и постоять за то, чтобы наша независимость и конституционные ценности были защищены.
Став премьер-министром, я старалась отдавать все свои силы на обеспечение будущего эстонского народа. Это будущее мы обеспечиваем не только увеличением военных расходов, но, прежде всего, единой и неоспоримой волей к защите своей независимость. Предпосылкой и основой для этого является знание эстонского языка. В ситуации, когда Центристская партия активно работает в правительстве против всех важнейших для Эстонии ценностей, мы не можем больше продолжать с ней сотрудничество.
Ни у одного министра от Центристской партии, кроме Кристиана Яани и Эвы-Марии Лийметс, нет доступа к секретам НАТО, но в военное время управлять страной при таком составе министров невозможно. Поэтому я перевожу в юридическую плоскость то, что в действительно уже давно происходит, и прошу Кадриорг освободить от занимаемых должностей министров от Центристской партии.
Я предложила партии «Отечество» и социал-демократам начать переговоры о создании новой коалиции. До тех пор, пока новой коалиции нет, работать будут оставшиеся министры согласно порядку замещения. Эстония нуждается в стабильном правительстве, которое способно решать стоящие перед страной большие задачи.
Премьер-министр Кая Каллас».