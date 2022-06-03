Крах правительства ⟩ Кая Каллас решила отправить в отставку всех министров-центристов

«Дорогой эстонский народ,

Только что я предложила президенту освободить от занимаемых должностей министров Яака Ааба, Танеля Кийка, Эву-Марию Лийметс, Таави Ааса, Кристиана Яани, Эрки Сависаара и Тийта Терика.

В данный момент Эстония как никогда прежде нуждается в работоспособном и основанном на общих ценностях правительстве. Ситуация с безопасностью в Европе не дает мне как премьер-министру возможности продолжать сотрудничество с Центристской партией, которая из-за внутреннего раскола не может поставить интересы Эстонии выше собственных интересов и интересов разных лагерей внутри партии.

Для меня последним и решающим моментом стало, когда голосами Центристской партии и EKRE в среду было провалено принятие консенсусно согласованного в правительстве законопроекта о переводе начального образования на эстонский язык обучения. Я была уверена, что 24 февраля и начатый Россией геноцид в Украине открыл глаза всем парламентским партиям на то, насколько важно для независимости Эстонии общее понимание опасности, исходящей от соседствующей с нами России. Однако позавчера выяснилось, что в Рийгикогу есть две партии, которые даже в нынешней ситуации не могут взять себя в руки и постоять за то, чтобы наша независимость и конституционные ценности были защищены.