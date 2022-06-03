Оперативная сводка разведывательного центра Сил обороны о боевых действиях на Украине.
Оперативная сводка Сил обороны Эстонии о боевых действиях на Украине за 3 июня
Общая информация
В целом в ушедшие сутки обстановка развивалась в соответствии с тенденциями прежних дней. Стороны продолжают избивать друг друга артиллерией. В конфигурации линии фронта произошли локальные изменения, однако значимых успехов не добилась ни одна из сторон.
Российская Федерация (РФ) продолжает укреплять свою власть над оккупированными территориями Запорожской области. В соответствии с указом военно-гражданской администрации, собственность Украины национализируется. Распоряжения марионеточных властей касаются земель, природных ресурсов, стратегически важных для экономики объектов и имущества, принадлежавшего Украине на момент 24 февраля 2022 года.
С оккупированных территорий продолжают поступать сведения о репрессиях в отношении проукраинского населения. Все чаще в идеологической борьбе вдобавок к современной российской символике используются символы времен СССР. Вероятнее всего, таким образом РФ пытается повлиять на настроения старшего поколения украинцев.
Согласно слухам, на некоторых подконтрольных РФ территориях в общественных местах задерживают мужчин, после чего их доставляют в военкоматы. Якобы подобные действия нацелены на ускорение постановки людей «под ружье». Занимающиеся подобными вопросами гражданские объединения РФ отмечают, что данные мероприятия нарушают российское законодательство.
Вероятно, что на самом деле подобные действия ориентированы не столько на набор военного персонала, сколько на репрессирование инакомыслящих. Одновременно с этим РФ продолжает искать возможности пополнения личного состава без оглашения мобилизации.
Харьковское направление (Восток)
В ушедшие сутки вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) нанесли ракетные удары и обстреляли из артиллерии Харьков и северные предместья города. Ни одна из сторон не добилась значимых успехов. Прежние продвижения подразделений вооруженных сил Украины (ВСУ) на север и северо-восток от Харькова вынудило российские войска выставить фланговый заслон для защиты Изюма. Как следствие, ВС РФ ослабили давление по направлению на Славянск.
На южном и юго-восточном фасе Изюмского плацдарма ВС РФ провели серию неудачных локальных атак. ВС РФ пытались наступать на населенные пункты Студенок, Сосновое, Святогорск, Яровая и трассу Изюм – Славянск. Согласно информации ВСУ, российские войска пытаются удерживать позиции на юго-востоке от Изюма и одновременно с этим обстреливают Долгенькое, Курульку, Вернополье и Долину, – вероятнее всего, они готовятся к наступлению на Славянск.
Рубеж Донецк – Луганск
ВС РФ продолжают штурмовать Северодонецка и его окрестности. Судя по всему, большая часть города находится под контролем российских войск. Однако ВСУ заявляют, что украинские подразделения пока не собираются полностью выходить из города. Вероятнее всего, в Северодонецке украинские войска ведут арьергардные бои с целью прикрытия отхода собственных сил на подготовленную линию обороны.
В ушедшие сутки российские войска вновь попытались продвинуться в сторону поселков Устиновка и Боброво. Скорее всего, они пытаются подойти к Лисичанску с юга без форсирования реки Северный Донец. Согласно оценке министерства обороны Великобритании, подготовка к переправе через Северный Донец с целью продолжения наступления в Донецкой и Луганской областях потребует короткой оперативной паузы.
В Донецкой области ВС РФ продолжили наносить ракетные удары и обстреливать позиции противника из артиллерии вдоль всей линии соприкосновения. Также российские войска пытались атаковать населенные пункты восточнее Бахмута. Таким образом они пытаются перерезать линии снабжения украинских сил. ВСУ считают, что части сражавшейся в районе Попасной 150-й мотострелковой дивизии РФ потеряли не менее половины личного состава, вооружения и техники.
Южное направление
Украинские войска контратакуют в Херсонской области. Вероятно, им удалось вынудить подразделения ВС РФ отойти на прежние позиции на восточном берегу реки Ингулец. ВСУ отчитались об освобождении 20 поселков Херсонской области. Скорее всего, речь идет о населенных пунктах на западном берегу Ингульца.
Судя по всему, подразделения ВСУ смогли продвинуться достаточно далеко на большинстве желаемых направлений, чтобы подключить к контратаке тяжелую артиллерию и моторизованные части. Таким образом, они угрожают перехватить идущую параллельно руслу Инульца трассу Т-22-07, по которой осуществляется снабжение российских войск.
ВС РФ продолжают укреплять оборону на границе Херсонской и Николаевской областей. Таким образом, они противостоят возможным контратакам украинцев. По сообщениям ВСУ, в ушедшие сутки украинские части вели активные боевые действия в Николаевской области.
Российские войска нанесли ракетный удар по железнодорожному мосту северо-западнее Николаева. Вероятнее всего, они пытались помешать переброске подкреплений и снаряжения.