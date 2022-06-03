Оперативная сводка Сил обороны Эстонии о боевых действиях на Украине за 3 июня

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В целом в ушедшие сутки обстановка развивалась в соответствии с тенденциями прежних дней. Стороны продолжают избивать друг друга артиллерией. В конфигурации линии фронта произошли локальные изменения, однако значимых успехов не добилась ни одна из сторон.

Российская Федерация (РФ) продолжает укреплять свою власть над оккупированными территориями Запорожской области. В соответствии с указом военно-гражданской администрации, собственность Украины национализируется. Распоряжения марионеточных властей касаются земель, природных ресурсов, стратегически важных для экономики объектов и имущества, принадлежавшего Украине на момент 24 февраля 2022 года.

С оккупированных территорий продолжают поступать сведения о репрессиях в отношении проукраинского населения. Все чаще в идеологической борьбе вдобавок к современной российской символике используются символы времен СССР. Вероятнее всего, таким образом РФ пытается повлиять на настроения старшего поколения украинцев.

Согласно слухам, на некоторых подконтрольных РФ территориях в общественных местах задерживают мужчин, после чего их доставляют в военкоматы. Якобы подобные действия нацелены на ускорение постановки людей «под ружье». Занимающиеся подобными вопросами гражданские объединения РФ отмечают, что данные мероприятия нарушают российское законодательство.

Вероятно, что на самом деле подобные действия ориентированы не столько на набор военного персонала, сколько на репрессирование инакомыслящих. Одновременно с этим РФ продолжает искать возможности пополнения личного состава без оглашения мобилизации.

Харьковское направление (Восток)