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Кийк дал показания в суде по уголовному делу Майлис Репс

rus.postimees.ee
Кийк дал показания в суде по уголовному делу Майлис Репс
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В пятницу разбирательство уголовного дела бывшего министра образования Майлис Репс продолжилось в Харьюском уездном суде, где показания дал и ее однопартиец, министр здоровья и труда Танель Кийк.

Немногим более трех месяцев в заседаниях по делу Репс приняли участие более десяти свидетелей, а в общей сложности прокуратура пригласила в суд около 30 свидетелей, в основном это были бывшие сотрудники Министерства образования и науки, пишет Rus.ERR.

За свидетелями от прокуратуры следуют свидетели, приглашенные со стороны защиты, их в два раза больше, то есть 60. Судебный процесс, вероятно, будет завершен в следующем году.

Судебный процесс по делу бывшего министра образования Майлис Репс, которую прокуратура обвиняет в незаконном присвоении средств и мошенничестве, начался 7 февраля. Сама Репс не признала себя виновной.

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