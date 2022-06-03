Кийк дал показания в суде по уголовному делу Майлис Репс

Немногим более трех месяцев в заседаниях по делу Репс приняли участие более десяти свидетелей, а в общей сложности прокуратура пригласила в суд около 30 свидетелей, в основном это были бывшие сотрудники Министерства образования и науки, пишет Rus.ERR.

За свидетелями от прокуратуры следуют свидетели, приглашенные со стороны защиты, их в два раза больше, то есть 60. Судебный процесс, вероятно, будет завершен в следующем году.